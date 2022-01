La Mercedes W13 a également échoué à un crash-test FIA

C'est une information rapportée par l'édition italienne de Motorsport.com : comme Red Bull, Mercedes a échoué à un crash-test imposé par la FIA en vue de l'homologation du châssis de sa W13. La structure de Brackley n'a ainsi pas réussi un test statique, celui d'intrusion latérale. Elle devra le repasser prochainement pour obtenir le feu vert de la fédération d'ici les essais hivernaux de Barcelone, à partir du 23 février.

Comme pour le crash-test non réussi de la Red Bull RB18, la situation ne suscite pas une inquiétude démesurée dans les rangs de l'écurie octuple Championne du monde. James Allison et Mike Elliott, les deux figures de proue du département technique de la marque à l'étoile, ont pris le pari de mettre à l'épreuve une solution extrême pour les flancs de la monoplace, avec le risque d'un échec au crash-test en question.

Un plan B était déjà prévu pour remédier à un potentiel problème et se conformer aux exigences de sécurité, et le résultat de ce test ne devrait selon toute vraisemblance avoir d'impact que sur le calendrier de l'homologation.

Dans le cadre de la révolution technique du règlement 2022, la FIA a modifié le positionnement des structures d'impact latérales situées dans les pontons, entre autre pour empêcher les écuries de placer l'entrée d'air en hauteur comme ces dernières années, suivant une tendance initiée en 2017 par la Scuderia Ferrari.

Mercedes a d'ores et déjà annoncé que la présentation de sa monoplace 2022 aurait lieu le 18 février. Selon les dernières indiscrétions, la F1 qui devrait être pilotée par le duo composé de Lewis Hamilton et George Russell pourrait retrouver une robe argentée après deux saisons habillée de noir. Comme pour la Red Bull, elle devrait flirter avec la limite maximum (3600 mm) en matière d'empattement, là encore pour maximiser la longueur des tunnels dans la partie arrière et donc favoriser l'effet de sol.

Motorsport.com Italie souligne en outre, sans en tirer de conclusions dans un sens ou dans un autre, qu'alors que Mercedes et Red Bull sont encore dans le processus d'homologation complète de leur châssis 2022, celui de la Ferrari a pour sa part été homologué dès décembre et sans difficulté particulière.