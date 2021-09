Mercedes envisage une pénalité moteur à Monza

Les écuries de F1 sont limitées à trois moteurs pour la campagne 2021, mais un certain nombre d'équipes sont déjà en difficulté pour effectuer toutes les courses sans dépasser ce plafond. Max Verstappen, par exemple, aura certainement besoin d'un groupe propulseur supplémentaire après en avoir perdu un à cause des dégâts liés à son accident au Grand Prix de Grande-Bretagne. Les dirigeants de Red Bull Racing n'ont pas encore décidé quand la nouvelle unité de puissance allait être installée mais sont prêts à le faire dès Monza s'ils pensent pouvoir minimiser l'impact d'une pénalité sur la grille dans le temple de la vitesse.

Il s'avère que Mercedes envisage également d'adopter un quatrième groupe propulseur, afin de ne pas risquer un coûteux pépin technique en fin de saison. Lewis Hamilton n'en a plus que deux, le moteur qu'il a utilisé en essais libres à Zandvoort ayant atteint sa fin de vie.

S'exprimant au micro de Sky Sports F1 après la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, le directeur d'équipe Toto Wolff a fait savoir : "Je pense que nous sommes tous en difficulté au niveau des unités de puissance. Et peut-être pas seulement la fiabilité, mais aussi le fait que ces unités de puissance sont mises à rude épreuve et leur dégradation réelle. Nous réfléchissons vraiment pour ce week-end [à changer de moteur] mais nous n'avons pas atteint de conclusion".

Wolff a ajouté qu'avec une bataille si serrée face à Red Bull et Verstappen au championnat, son écurie ne pouvait pas se permettre un abandon sur casse moteur. "Nous estimons qu'entre la première place et la deuxième, avec le meilleur tour, si l'on a un abandon il faut quatre courses à l'autre gars pour rattraper ce retard [de points]. Et c'est brutal. On peut donc se permettre de finir quatre fois deuxième. Par conséquent, il faut juste vraiment jouer la sécurité sans abandonner la performance", a conclu l'Autrichien.