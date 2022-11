Mercedes pourrait envisager Schumacher comme réserviste

L'écurie Haas devrait annoncer dans les prochaines heures l'identité de son second pilote, aux côtés de Kevin Magnussen, pour la saison 2023 de F1. Nico Hülkenberg est désormais très largement pressenti, ce qui pousserait vers la sortie Mick Schumacher, après seulement deux saisons dans l'écurie, et sans perspective de baquet disponible pour la saison à venir.

Lire aussi : Haas devrait très vite officialiser Hülkenberg pour 2023

De plus, Schumacher devrait également quitter la filière Ferrari, ce qui le rendrait disponible pour d'autres constructeurs. Et dans ce contexte défavorable pour son avenir en discipline reine, le fils du septuple Champion du monde pourrait potentiellement trouver refuge au sein de l'écurie qui avait été la dernière de Michael, à savoir Mercedes.

Interrogé sur l'éventualité de faire du pilote au numéro 47 son réserviste en vue de 2023, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a ouvert la porte à des discussions si l'Allemand venait à perdre sa place. "Je ne sais pas quel est le statut de Mick chez Haas. Je pense que la chose la plus importante pour lui est d'obtenir un baquet de titulaire."

"Mais je ne cache pas que la famille Schumacher fait partie de Mercedes et que nous apprécions beaucoup Mick en tant que personnalité et en tant que pilote de course. C'est pourquoi nous allons certainement discuter de cette option si elle se présente. Mais la première priorité [pour lui] doit être de finir dans un baquet de titulaire, car c'est ce qu'il peut faire et mérite."

Michael Schumacher au volant de la Mercedes W01 de 2010

Même s'il a écrit la majeure partie de sa légende avec Ferrari, Michael Schumacher est effectivement aussi lié à Mercedes. L'Allemand a en effet, tôt dans sa carrière, couru en Endurance pour la marque à l'étoile, notamment en 1990 et 1991, et y a fini son aventure dans les sports mécaniques avec trois saisons en F1 de 2010 à 2012.

L'idée de l'arrivée de Mick Schumacher chez Mercedes intervient dans un contexte très particulier pour l'écurie allemande qui va enregistrer le départ de ses deux réservistes actuels. Nyck de Vries va en effet disputer la saison 2023 de F1 avec AlphaTauri alors que Stoffel Vandoorne va devenir essayeur et réserviste chez Aston Martin. Le nom de Daniel Ricciardo est également cité depuis plusieurs semaines pour rejoindre les rangs du constructeur à l'étoile.

Mick Schumacher connaît une saison 2022 difficile chez Haas où, en plus de peiner à être régulièrement au niveau de son équipier, il a également connu plusieurs sorties de piste coûteuses qui ont été soulignées de façon directe par Gene Haas, fondateur et propriétaire de l'écurie, il y a quelques semaines. L'Allemand a tout de même inscrit ses premiers points en F1 cette année, avec deux top 10 consécutifs (les deux seuls jusqu'ici) lors des GP de Grande-Bretagne et d'Autriche.

Lire aussi : Mercedes n'explique pas son rythme du Brésil

Avec Christian Nimmervoll et Luke Smith