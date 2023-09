Mercedes espère renouer avec le podium à Singapour

Lors de sa période faste, Singapour n'a pas toujours souri à Mercedes. L'an passé non plus, l'écurie ayant vécu dans les rues de la Cité-État son pire week-end de 2022, notamment en course où ses pilotes n'avaient pas été particulièrement brillants. Pour la saison 2023, les hommes de Brackley espèrent que le début de la tournée asiatique marquera le retour de la lutte pour le podium, qui leur échappe depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne début juillet.

"On peut penser que la voiture fonctionnera mieux [qu'à Monza], car Singapour est un circuit où l'appui aérodynamique est maximal", a expliqué Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste, dans une vidéo publiée par Mercedes. "Sur les circuits à fort appui, comme Barcelone, Budapest et même Zandvoort, la voiture a bien fonctionné et nous avons réalisé d'excellentes performances. On espère pouvoir être un peu plus rapides sur ce circuit et revenir à une position où nous pourrons nous battre pour le podium."

Le tracé du circuit de Marina Bay sera amputé cette année de plusieurs virages, puisque la portion allant du virage 16 au virage 19 – connue pour être celle de l'accident volontaire de Nelson Piquet Jr dans l'affaire du Crashgate de 2008 – va a priori disparaître provisoirement (le temps des travaux sur la plateforme où se trouve la zone concernée), au profit d'une accélération longue vers le freinage de ce qui était auparavant connu comme le virage 20, mais sera numéroté 16 cette saison.

"Le circuit présente des défis assez uniques et il y a aussi des changements dans le tracé pour cette année", a ajouté Shovlin, soulignant notamment que cette section en moins devrait avoir une influence sur le comportement des pneus. "Il y a une séquence de quatre virages vers la fin du tour, où la piste passait sous une tribune à travers un tunnel, qui a été supprimée. Elle a disparu et nous avons donc une ligne droite plus longue, ce qui va un peu changer la façon dont les pneus fonctionnent."

"Il y aura un peu moins d'énergie [dans la gomme], mais le tarmac est également abrasif. Nous avons les trois composés les plus tendres, donc ce sera une épreuve assez difficile pour les pneus. C'est aussi un circuit urbain bosselé. De plus, la course se déroule de nuit. Il y a donc beaucoup de défis à relever pour nous, mais nous y allons avec l'espoir d'une bonne performance."