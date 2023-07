Mercedes évalue "tous les concepts" pour sa F1 2024

Mercedes a signé sa première pole position de la saison au Grand Prix de Hongrie, où Lewis Hamilton a devancé Max Verstappen de trois millièmes de seconde en Q3. Cependant, la W14 n'était pas au niveau de la Red Bull en course, et Hamilton a rétrogradé au quatrième rang sous le drapeau à damier, à près de 40 secondes de son rival.

Verstappen était sur une autre planète, concluant l'épreuve avec 33 secondes d'avance sur la McLaren de Lando Norris, et il reste clair que les rivaux de Red Bull doivent faire un grand pas en avant avec leurs voitures cet hiver. Mercedes a déjà évoqué des modifications fondamentales apportées à la future W15, et le directeur d'équipe Toto Wolff révèle que l'écurie analyse les différentes idées employées par la concurrence.

"Je pense que nous avons besoin de beaucoup de changements en 2024, et la direction prise par le développement de notre écurie est vraiment très intéressante", indique Wolff. "Nous voyons des opportunités et nous ne reculons devant rien. Nous ne laissons rien au hasard, nous étudions tous les concepts que nous avons vus sur d'autres voitures, sans exception – que ce soit puissant ou non, que ça nous serve ou non, sans nous laisser distraire de la manière dont nous fonctionnons et de la manière dont nous analysons. Nous allons nous en sortir."

Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1

Auparavant, à l'extérieur de l'écurie, les discussions sur le concept de la Mercedes tournaient principalement autour des pontons, mais les ingénieurs voient les choses différemment : leur idée du concept concerne les réglages et la fenêtre de fonctionnement de la monoplace, surtout par rapport à la surface de la piste.

La W13 était conçue pour rouler aussi près du sol que possible, et c'était son défaut : c'était impossible à gérer à cause du phénomène de marsouinage. L'équipe a choisi une approche complètement différente pour cette saison, mais faire rouler la voiture avec une fenêtre de fonctionnement plus haute, notamment à cause de l'élévation de 15 mm des bords du plancher, s'est avéré trop prudent : la monoplace ne produit pas assez d'appui par rapport aux rivales, qui roulent plus près du sol.

Des modifications apportées à la voiture au Grand Prix de Monaco, avec de nouveaux pontons pour assurer que le concept "zéro ponton" ne soit pas un facteur dans le manque de performance de la W14, ont résolu quelques problèmes, mais davantage de gains sont nécessaires.

"Quand on a une voiture qui est 38 secondes devant et qui a probablement eu un rythme de croisière pendant longtemps, la réalité est amère", ajoute Wolff. "Mais c'est une méritocratie, et tant que vous respectez la réglementation, vous savez que vous avez fait du meilleur travail. Nous devons simplement le reconnaître."