Mercedes explique la "confusion" avant le dernier arrêt de Hamilton

Lewis Hamilton a survolé le Grand Prix de Hongrie, où il a décroché sa huitième victoire sur le circuit du Hungaroring. Dominateur, il possédait plus de 20 secondes d'avance sur Max Verstappen à l'orée des derniers tours. C'est ainsi qu'à dix boucles du but, Mercedes a indiqué à Hamilton qu'un troisième arrêt au stand était envisageable grâce à son avance confortable sur le Néerlandais.

Lire aussi : Bottas explique son départ manqué en Hongrie

Le plan initial était de passer au stand pour chausser les pneus durs, mais celui-ci a été avorté en faveur des pneus tendres. Les mécaniciens Mercedes étaient prêts, avant que Hamilton ne reçoive l'ordre de rester en piste. Le Britannique s'est finalement arrêté au 66e tour pour passer les gommes tendres, ce qui lui a permis d'aller chercher le point bonus du meilleur tour en course. L'indécision sur le muret des stands Mercedes a surpris, mais Toto Wolff en a expliqué les raisons.

"Notre communication n'était pas excellente autour de ça", reconnaît le directeur de Mercedes. "Dans la matinée, nous nous étions mis d'accord pour dire que nous ne ferions pas d'arrêt au stand pour tenter le meilleur tour en course, estimant que ce serait trop risqué. Le fait de rentrer autour du 60e tour afin de se prémunir d'un Safety Car aurait certainement été la bonne chose à faire, mais à ce moment-là, l'écart n'était pas suffisamment confortable. Il y avait une ou deux secondes, puis 2,5, puis nous avons eu du trafic. Ensuite, nous avons communiqué avec Lewis, et au bout du compte c'était un peu confus. À quatre tours de la fin, il est rentré pour tenter le meilleur tour en course. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette conversation qui a eu lieu dans le garage ainsi qu'avec le pilote."

Pour sa part, Hamilton a remercié son équipe de lui avoir offert cette opportunité d'aller chercher un point supplémentaire, tandis qu'il a pris la tête du championnat après cette deuxième victoire consécutive.

"Nous devons estimer les risques", rappelle-t-il. "Je n'ai pas attaqué tant que ça, pour ne pas faire d'erreur et sortir de la piste, c'était un tour pleinement contrôlé. Par le passé, j'ai perdu le championnat pour un point, donc je sais à quel point il est crucial de maximiser chaque instant. Nous sommes dans une saison où nous ne savons pas quelle sera la fiabilité, nous ne savons pas quelle sera la durée de la saison. Faire un arrêt supplémentaire ajoute des facteurs de risque. Mais nous sommes une écurie professionnelle. Je crois que c'était la bonne décision à prendre."