Mercedes n'explique pas son rythme du Brésil

En signant sa toute première victoire en F1 ce dimanche, George Russell a dans le même temps mis fin à la disette de Mercedes qui n'avait encore pas gagné la moindre course en 2022. Mieux encore, dans une épreuve où des faits de course auraient pu jouer en la défaveur des hommes de Brackley, c'est même un doublé que les deux pilotes ont assuré, Lewis Hamilton franchissant la ligne d'arrivée quelques encablures derrière son cadet.

Ce premier doublé depuis Imola en 2020 est évidemment une réussite pour l'écurie qui, bien qu'elle n'ait rien pu faire pour jouer les titres mondiaux, a tout de même redressé une situation mal embarquée en début d'année. Toutefois, il faut sans doute se garder d'un excès d'optimisme dans les rangs du constructeur à l'étoile : les conditions du sprint ont semblé favoriser la W13 alors qu'en course Max Verstappen et Charles Leclerc, notamment, ont été victimes d'incidents qui les ont handicapés et empêchés de prétendre à mieux.

De plus, même en dehors des circonstances du GP, on peine chez Mercedes à véritablement comprendre les raisons derrière un rythme qui a quasiment été impérial lors du sprint et de la course, et a notamment permis à Hamilton de fendre le peloton sans trop de difficultés.

"Je pense que [la performance] n'est que la somme de toutes les éléments du développement qui a été apporté sur la voiture, du bon travail qui a été fait au cours de la saison du côté de l'unité de puissance, et de nous tous ensemble", a déclaré le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, après la course. "Mais nous avons vu la tendance, la tendance positive sur les trois dernières courses. Sommes-nous de retour à la domination ? Non, ce n'est pas le cas."

"Je pense qu'Abu Dhabi, sur le papier, sera beaucoup plus difficile pour nous, aussi parce que nous avons encore trop de traînée et nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi nous nous améliorons. [Mais] savons-nous pourquoi nous étions si loin devant tout le monde ce week-end ? Non."

Mercedes a passé la première partie de la saison à lutter contre le marsouinage et les rebonds excessifs de la W13 avant de découvrir un problème plus profond qui a expliqué son manque global de rythme sur la saison. Le travail de développement s'est ensuite poursuivi pour rendre le châssis plus compétitif. Et les évolutions apportées à Austin ont semblé offrir un regain intéressant de performance, bien qu'insuffisant pour constituer une menace durable pour Red Bull.

Wolff se dit en tout cas très "fier" de la courbe de progression de l'équipe cette année, affirmant qu'elle n'avait jamais perdu la conviction de pouvoir surmonter ses problèmes et revenir aux avant-postes. "Il y a eu des situations où nous avions l'impression d'avoir compris et il y a eu des revers, et évidemment des week-ends qui ont été extrêmement difficiles comme Spa."

"Mais l'équipe n'a jamais cessé de croire que nous étions sur la bonne voie tout en reconnaissant que nous ne comprenions pas toujours tout. Cela montre l'état d'esprit et les valeurs de l'équipe, et je me sens tellement fier de ce que nous avons accompli."

Et l'Autrichien était "encore plus fier" que l'équipe ait signé cette victoire en son absence, lui qui ne manquait un GP que pour la troisième fois depuis son arrivée chez Mercedes en 2013. "Je me sens fier de l'organisation que nous avons construite, avec tant de personnes qui assurent sa continuité et nous ont permis de gagner aujourd'hui."

Avec Luke Smith