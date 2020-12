Mercedes explique sa "connerie monumentale" au stand à Sakhir

Pour sa première apparition avec Mercedes, en tant que remplaçant de Lewis Hamilton, George Russell a dominé la majorité de la course du GP de Sakhir et semblait en passe de remporter l'épreuve. Mais c'était sans compter sur une erreur de son écurie dans les stands sous voiture de sécurité.

Au 59e tour, le Safety Car est sorti suite à l'accident de Jack Aitken qui a laissé une partie de son aileron avant sur la piste. Mercedes a alors appelé ses deux pilotes au stand, pour effectuer un double arrêt qui ne pose d'habitude pas de problème aux septuples Champions du monde. Mais cette fois, la situation a rapidement tourné au désastre : si l'arrêt de Russell s'est relativement bien passé, quoi que lent, il a vite été clair que le Britannique n'avait pas reçu les bons pneus avant.

Cela a, en plus de causé sa perte, entraîné un arrêt d'une longueur d'une trentaine de secondes pour Valtteri Bottas qui a dû conserver ses pneus durs car son train était déjà à moitié sur la voiture de son équipier du jour.

"Pour nous, ça a juste été une connerie monumentale", a expliqué Toto Wolff, directeur de Mercedes, après la course. Puis quand Motorsport.com l'a interrogé sur l'incident, il a révélé qu'un problème de radio était à l'origine de toute la séquence. "Ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons appelé les équipes d'arrêts au stand, ils ont eu un appel sur les radios et ont sorti les bons pneus."

"Un côté du garage, celui de George, n'a pas entendu l'appel. Nous avions une radio qui ne fonctionnait pas, et alors nous avions les mauvais gars avec les mauvais pneus [pour Bottas] qui étaient dehors [à attendre Russell]. Nous avons su immédiatement, quand Valtteri n'a pas eu ses pneus, que les siens étaient sur la voiture de George. Nous avons monté les anciens pneus durs de Valtteri que nous venions de retirer de la voiture, et nous savions qu'il fallait arrêter George de nouveau."

Malgré ce problème, et en attendant une éventuelle pénalité, Russell était toujours en position de l'emporter sur la piste depuis la cinquième place au moment de la fin de la voiture de sécurité. Le Britannique est rapidement remonté jusqu'au deuxième rang, moins de deux secondes derrière Sergio Pérez, mais c'est alors qu'une crevaison l'a touché et obligé à un nouveau passage par les stands. Il a finalement terminé neuvième.

"La crevaison lente est probablement arrivée parce qu'il a dû sortir de la trajectoire de nombreuses fois afin de dépasser", a ajouté Wolff. "Concernant la victoire ? Je ne sais pas. Je pense que notre planificateur a dit qu'il rattraperait Sergio et peut-être que le DRS nous aurait aidés, mais je ne suis pas sûr [s'il aurait gagné]. Sergio a réalisé une course brillante, brillante, et mérite la victoire parce que nous avons fait trop d'erreurs, et nous n'avons pas eu de chance avec la crevaison."