Mercedes donne les 3 raisons de son rejet des grilles inversées

Un majorité d'écuries de Formule 1, après une réunion entre la FIA, les représentants du championnat et les directeurs d'écuries vendredi dernier, soutenait l'idée d'instaurer en 2020, pour le second GP des circuits qui en accueilleront deux, une course sprint de 30 minutes avec grille établie en prenant l'ordre inverse du classement du championnat à la place des qualifications. Le classement de cette course déterminant ensuite l'ordre de départ de la véritable course à points du dimanche.

Cependant, Mercedes n'a jamais été en faveur d'un tel projet. Or, une telle modification réclamant l'unanimité des concurrents afin d'être mise en place pour la saison à venir, elle s'est vite retrouvée dans l'impasse et le projet a été abandonné. S'exprimant auprès d'une sélection de médias, dont Motorsport.com, au cours d'une téléconférence vidéo, Toto Wolff a donné les trois raisons principales qui ont poussé le constructeur à se montrer intransigeant sur une telle expérience. "Il semble qu'il soit courant en Formule 1 de déterrer de vieilles idées qui ont été précédemment étudiées et rejetées. Quelqu'un pense alors que c'est génial et c'est de nouveau à l'ordre du jour."

"Il faut donc examiner les raisons pour lesquelles nous étions contre, et il y a trois raisons fondamentales. Premièrement, je crois que la F1 est une méritocratie. Le meilleur homme dans la meilleure machine gagne. Nous n'avons pas besoin d'un artifice pour retourner la situation et créer des courses plus passionnantes."

"Deuxièmement, je sais, grâce aux courses de tourisme, que les stratégies deviennent un outil très utile lorsque le résultat d'une course sert essentiellement à établir la grille de départ pour la suivante. Imaginez qu'un des pilotes ne soit pas en forme lors de la course du dimanche du premier week-end de Spielberg, et que vous décidiez de retirer [volontairement] la voiture. Ce sera la voiture qui partira de la pole position pour la course qualificative."

"Et si cette voiture qui part en pole position pour la course de qualifs se trouve dans le milieu de peloton, elle sera certainement en pole position le dimanche et gagnera la course. Il y aura des voitures du milieu de grille qui défendront et bloqueront autant qu'elles le pourront. Et donc, pour les voitures rapides venant de derrière, cela signifiera plus de risques d'abandon et cela pourrait influencer le championnat."

"Et puis [troisièmement], d'un point de vue de la performance pure, quelle que soit la voiture la plus rapide, et ce n'est pas nécessairement nous, elle sera pénalisée [par rapport aux] deuxième et troisième équipes les plus rapides, parce qu'elles partiront simplement devant. Comme nous savons que les avantages sont rarement importants, c'est donc un peu opportuniste de donner un avantage à certaines équipes."

Wolff termine en affirmant que les fans ne souhaitent pas l'introduction des grilles inversées. "Nous avons dit que ce n'était pas le moment de tester des choses qui, de façon intéressante, n'ont même pas le soutien de la communauté de fans de la Formule 1. Dans un sondage, seuls 15% ont exprimé un intérêt pour les grilles inversées."

Motorsport.com a ces dernières années lancé deux sondages d'ampleur (regroupant plus de 200'000 votes à chaque fois) auprès des fans de F1 en abordant le sujet des grilles inversées, le premier en 2015 en partenariat avec le GPDA et le second en 2017. Dans les deux cas, la proposition de mettre en place des courses avec grille inversée avait été rejetée dans une proportion importante avec un taux de désapprobation de près de 50% pour une approbation de 18% en 2015, et un taux de désapprobation grimpant à quasiment 70% en 2017.

Avec Jonathan Noble

