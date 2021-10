Mercedes F1 envoie Allison en Coupe de l'America

L'année dernière, la division Applied Science de Mercedes, qui est une émanation de l'équipe de F1 Mercedes basée à Brackley, a commencé à s'impliquer dans Ineos Team UK dans le cadre de sa préparation pour la Coupe de l'America, prestigieuse compétition nautique.

Mais après avoir perdu la finale de la Prada Cup face aux Italiens de Luna Rossa à Auckland, le chef de projet Sir Ben Ainslie a remanié l'équipe rebaptisée Ineos Britannia et son management pour la prochaine tentative. Parmi ces changements figure une implication beaucoup plus importante de Mercedes F1, qui jouera un rôle crucial dans la conception et le développement du nouveau voilier une fois que les nouvelles règles auront été approuvées.

Lors de l'annonce du partenariat avec l'équipe dans son usine de Brackley, ce lundi, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré : "Il n'y a pas beaucoup de différences entre essayer de mettre la meilleure voiture sur la piste pour courir contre d'autres et la F1 sur l'eau, et c'est ce qu'est la Coupe de l'America."

"Nous nous sommes lentement fondus dans le projet, assez tard lors de la dernière campagne, mais nous avons adoré ça. J'ai pu constater l'engouement au sein de l'organisation, les gens ont commencé à suivre la Coupe de l'America et à y participer comme si c'était notre propre projet. Maintenant, nous allons vraiment le faire la prochaine fois. Il faut dire que l'état d'esprit consiste à essayer de faire le meilleur travail possible, en espérant qu'il soit assez bon pour être au niveau."

Outre le fait que l'équipe Ineos aura accès aux installations et à la matière grise de Mercedes, James Allison, le directeur technique de l'écurie, consacrera également une partie de son temps au projet. Le Britannique a déclaré qu'il ne se faisait pas d'illusions sur l'ampleur de la tâche à laquelle Mercedes s'attaquait, mais qu'il estimait que l'état d'esprit qui avait permis à l'équipe de remporter sept titres consécutifs en F1 serait extrêmement précieux.

"On dit que la Coupe de l'America, c'est comme la F1 sur l'eau", a-t-il déclaré. "La plupart des gens pensent immédiatement, c'est un peu hydrodynamique, un peu aérodynamique, c'est technologique, ce sont toutes ces choses."

"Mais en fait, la comparaison la plus frappante pour moi est que c'est difficile. La façon dont cela a fonctionné pour nous en F1 est d'avoir l'humilité d'admettre que c'est difficile, et [de savoir] que vos concurrents vous dévoreront dès que vous cesserez de vous souvenir que c'est difficile. Ce défi est vraiment complexe."