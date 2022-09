Cette facture à 6 millions qui pousse Mercedes vers l'énergie solaire

Comme une grande partie du monde en raison des événements des deux dernières années, la Grande-Bretagne connaît une importante augmentation des prix de l'énergie pour les consommateurs, et cela est d'autant plus vrai pour les entreprises qui ont longtemps fait face à un système qui ne permettait pas de stabiliser les prix. Des mesures ont été annoncées début septembre par la Première ministre Liz Truss dans ce domaine mais elles demeurent provisoires.

Du côté de Mercedes, dont les deux usines sont basées au Royaume-Uni (l'usine châssis à Brackley et l'usine moteur à Brixworth), tout au long de l'année 2022, les coûts liés à l'énergie ont triplé et la perspective d'une escalade durant l'hiver ou à l'avenir face à une consommation par ailleurs difficilement compressible a obligé le constructeur à chercher des alternatives crédibles pour améliorer la situation.

Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a ainsi expliqué que cette réflexion l'avait conduit à approuver un plan de réduction des dépenses sur le long terme via l'investissement dans une ferme solaire, en partenariat avec une entreprise spécialisée dans le domaine. Le plan est donc de créer, dans un lieu encore inconnu près de l'usine, une infrastructure capable de fournir directement de l'énergie électrique.

Interrogé par Motorsport.com sur la façon dont Mercedes réagissait à la crise des prix de l'énergie, Wolff a déclaré : "Nous avons triplé nos coûts énergétiques à Brackley. Nous parlons en millions : 2 à 6 millions de livres [de 2,2 à 6,8 millions d'euros au taux de change actuel] rien que pour les coûts énergétiques. Les charters et le fret aérien ont également augmenté de façon considérable."

"J'essaie de nous voir comme une industrie de haute technologie et, grâce à une impulsion positive, nous allons créer un énorme champ solaire pour nous fournir – et fournir d'autres personnes – en énergie. Même si aujourd'hui nous sommes approvisionnés en énergie verte à 100%, pour être neutres sur le plan du CO2, nous devons simplement faire ce que nous pouvons."

L'usine moteur de Mercedes à Brixworth

Ce projet de ferme solaire n'en est pour le moment qu'à ses débuts et ne devrait pas voir le jour avant 2024, toutefois Wolff estime qu'il s'agira d'un investissement de long terme très important pour l'équipe en matière économique mais également, donc, en matière de développement durable. "Nous nous sommes fixés des objectifs assez extrêmes, assez ambitieux, en construisant notre propre ferme solaire", a-t-il déclaré.

"Nous avons dépensé cette année plus d'un million de livres sterling pour compenser le carburant d'aviation durable et nous allons continuer à le faire. L'objectif à court et moyen terme est d'avoir notre propre champ solaire et de l'amortir sur 20 ans. Je suppose que désormais, avec l'augmentation des prix de l'énergie, on peut dire que quelle que soit l'évolution des prix de l'énergie, ce sera beaucoup plus court."

Quant à la question des salaires dans le contexte de cette hausse des prix, Wolff affirme que Mercedes travaille à compenser cette pression nouvelle pour ses salariés, notamment les moins bien payés : "Nous comprenons qu'ils sont, surtout les salaires les plus bas, soumis à une pression extrême. Les coûts énergétiques pèsent lourd dans leurs revenus et nous allons réagir et trouver des moyens de compenser la perte relative de pouvoir d'achat."

