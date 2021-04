Mercedes a déjà fait le plus dur pour améliorer sa W12

Après des essais hivernaux éprouvants et plusieurs avertissements sur le potentiel de Red Bull à Bahreïn, Mercedes est arrivé au Grand Prix d'Émilie-Romagne en devant faire face à la réalité : la nouvelle réglementation a impacté davantage les équipes utilisant une faible inclinaison vers l'avant (ce que l'on appelle le rake) que leurs homologues au rake élevé.

Dans le même bateau, Aston Martin a continué à lutter pour maximiser son package en réponse à cette situation à Imola tandis que Mercedes a fait de nets progrès avec sa monoplace. Car, bien que Lewis Hamilton se soit comparé à un funambule au volant de la W12, celle-ci n'a cessé de gagner en stabilité, ce qui a réduit l'écart avec Red Bull.

Le développement de l'écurie championne du monde en titre s'est concentré sur le train arrière. Aux essais libres du vendredi du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Mercedes a testé deux solutions pour son aileron arrière. Les niveaux d'appui étaient légèrement différents, tout comme le design du montant.

Voir ce genre de test parallèle mené par Mercedes n'est toutefois pas nouveau. L'écurie a passé une bonne partie de la saison dernière à effectuer des essais similaires dans le but de trouver le bon compromis pour les qualifications et la course en tenant compte de l'effet du DRS.

Pour améliorer ses problèmes de stabilité, l'écurie allemande a aussi revu le design de son diffuseur. La disposition des arêtes s'inspire largement de l'année dernière, bien qu'elles aient été raccourcies de 50 mm pour se conformer à la nouvelle réglementation. À Imola, un changement a été apporté à la ligne secondaire des arêtes, la forme en L utilisée à Bahreïn étant remplacée par une version pleine (en vert, ci-dessous).

Il semblerait également que le revêtement de la transition du diffuseur ait été modifié pour la deuxième course de la saison, peut-être dans le but d'y maintenir le flux d'air et de stabiliser les performances de la section centrale du diffuseur.

Red Bull passe chez le chirurgien

Début 2020, Red Bull a dû lutter contre un problème de corrélation des données, lorsque l'écurie a découvert que ses performances en piste ne correspondaient pas aux informations fournies par les simulations. Au cours de cette phase, l'un des principaux changements a concerné la philosophie de conception du nez, l'équipe passant à la solution très populaire de la cape. Red Bull a longtemps hésité entre une position du montant étroite ou large durant cette période mais le reste est resté pratiquement inchangé.

Si les jetons de développement ont été dépensés sur l'arrière de la RB16B, on pourrait penser que l'avant n'a pas été retouché cet hiver. Or, une section importante de la carrosserie a été placée sur la cape, sous le nez. Une fois montée sur la monoplace, cette section de la cape se fond dans le châssis, ce qui remplit une partie du vide occupé par les flux d'air auparavant.

Fonds plats en Z

En Formule 1, les changements dans la réglementation se soldent toujours par des solutions techniques différentes. Et cette année, cela se présente sous la forme de deux styles de découpe du bord du fond plat. D'un côté se trouvent les équipes ayant suivi l'esprit du règlement et qui ont conçu un fond plat se rétrécissant dans sa largeur de manière fluide. De l'autre, un groupe majoritaire a coupé une section du fond plat, le bord prenant ainsi la forme d'un long Z.

Au terme des essais hivernaux, 60% du plateau adoptait la solution "classique". Cependant, dès le deuxième Grand Prix, nous sommes passés à 70% en faveur du fond plat en Z ! Alpine a rejoint le groupe à Bahreïn tandis que Ferrari et Williams sont arrivés avec leur propre interprétation à Imola.

Le changement de philosophie de Ferrari a permis à l'équipe d'abandonner, au moins à court terme, le trio d'ailettes au milieu du fond plat. En revanche, une grande arête a été ajoutée en amont de la section découpée (flèche rouge ci-dessus).

Sur le fond plat, toutes les équipes ont recours à des arêtes, certaines les ont divisées en courtes sections car elles permettent de diriger les flux d'air de la surface supérieure du fond plat vers l'extérieur. Les fonds plats en Z permettent aussi de rendre une bonne partie de l'élément parallèle à l'axe de la voiture, ce qui donne un comportement de la monoplace similaire à celui de la réglementation précédente. Bien sûr, cette solution réduit l'espace laissé disponible aux designers mais, si cet espace ne fait que dévier les flux d'air des trajectoires souhaitées, alors il s'avère peu utile.

Les ailettes et arêtes qui logent sur la section du fond plat longeant le ponton (comme celles ajoutées par AlphaTauri à Imola, ci-dessous) aident à atténuer la perte des fentes que l'on trouvait dans cette région auparavant mais qui ont été interdites en 2021.

Notons que Ferrari a abandonné son trio d'ailettes au milieu du fond plat lors de l'introduction de son nouveau design, tandis que l'autre équipe étant passée à une découpe en Z lors de la deuxième course de la saison ne l'a pas fait. Cela ne fait que renforcer la différence dans les interprétations. Avec une section qui se rétrécit dans sa largeur plus longue, Williams a toujours besoin de ce trio d'ailettes inclinées vers l'extérieur pour obtenir l'appui aérodynamique désiré (flèche à gauche ci-dessous). En parallèle, à l'endroit de la découpe, l'équipe a adopté trois petites arêtes (flèche à droite).

Il y a toujours une différence dans la manière dont chacune de ces équipes gère la découpe du fond plat et la disposition des éléments aérodynamiques sur celui-ci. Certains ont une première section plus longue à l'avant du fond plat, d'autres ont une découpe plus profonde et d'autres encore ont une section se rétrécissant dans sa largeur plus longue. Au final, la philosophie du fond plat en forme de Z l'a emporté, les trois écuries n'ayant pas encore sauté le pas travaillent probablement sur leur propre solution qui sera introduite dans les courses à venir afin d'améliorer davantage leurs performances.

