Mercedes : La FIA n'a "aucun problème" avec notre aileron arrière

"Une histoire sans fin". Ainsi Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste de Mercedes, décrit-il la saga autour de l'aileron arrière de la W12. Celle-ci a pris un nouveau tournant en ce premier jour de Grand Prix du Qatar, lors duquel Red Bull Racing a sérieusement évoqué la possibilité de porter réclamation lors des deux dernières courses de la saison, sur des circuits où la vitesse de pointe sera capitale.

Car ce sont les performances en ligne droite de la monoplace de Brackley qui interrogent la concurrence dans la course au titre. Néanmoins, chez Mercedes, on assure ne pas comprendre les soupçons formulés par Red Bull et encore moins les éventuels éléments probants avancés par Christian Horner, qui a parlé de "marqueurs témoins" accréditant selon lui la thèse d'une trop grande flexibilité de l'aileron.

"Eh bien, nous y avons jeté un coup d'œil, et il n'y a pas de marqueur témoin", dément Andrew Shovlin au micro de Sky Sports. "Donc nous ne sommes pas sûrs de quoi il s'agit. Mais il semble que ce soit une histoire sans fin. De notre point de vue, nous sommes absolument satisfaits de ce que nous avons sur la voiture. Nous avons invité la FIA à la regarder autant qu'ils le veulent, ils n'ont aucun problème avec ce que nous avons. Sur chaque circuit, nous regardons quel est l'aileron le plus rapide que nous avons à notre disposition, et c'est celui que nous installons sur la voiture. C'est ce que nous continuerons à faire."

Mercedes refuse de confirmer si la spécification d'aileron arrière utilisée à Losail est la même qu'à Interlagos, mais insiste sur l'indépendance de ses choix techniques, loin d'être influencés par la menace que brandit Red Bull. "Comme je l'ai dit, nous choisirons celui qui est le plus rapide, nous le mettrons sur la voiture et nous n'écouterons pas les conseils d'une autre équipe", martèle Andrew Shovlin.

Évoquant le contexte tendu en cette fin de saison, où "il y a quelques obus qui fusent dans les deux sens" entre Mercedes et Red Bull, l'ingénieur préfère s'attarder sur l'effet positif que toutes les polémiques accumulées depuis quelques jours ont sur les troupes de la firme à l'étoile.

"Vous savez, l'équipe s'est vraiment unie", avance-t-il. "Ce qui était encourageant à voir, c'est qu'avec un week-end comme celui que nous venons de vivre au Brésil, avec tant de distractions dans tant de domaines différents, que ce soit avec l'équipe ou Lewis, il fallait juste rester concentrés et faire le travail. Et nous avons montré que la voiture avait le rythme pour le faire. Je pense que le Brésil a été fantastique pour notre confiance dans le fait que nous pouvons conserver ces deux titres. Mais c'est incroyable en ce moment. Tout simplement, tout le monde travaille très dur pour y arriver."

Avec Aurélien Attard