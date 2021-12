Mercedes met fin à son partenariat controversé avec Kingspan

La polémique avait pris beaucoup d'importance en Grande-Bretagne après l'annonce de la signature d'un accord de partenariat entre l'écurie Mercedes de F1 et Kingspan. Cette compagnie de construction est en effet impliquée dans l'incendie de la tour Grenfell, survenu à Londres en 2017, en raison de l'usage de matériaux qui n'auraient pas respecté pas les normes antifeu. Soixante-douze personnes y avaient perdu la vie.

Dans ce contexte où les médias et le gouvernement outre-Manche se sont montrés particulièrement sévères, ne manquant pas d'associer le nom de Lewis Hamilton à la polémique en dépit de son absence de pouvoir décisionnaire dans le domaine, Toto Wolff avait d'abord adressé une lettre aux victimes, représentées par l'association "Grenfell United", et indiqué qu'il rencontrerait les familles et les proches. Puis, samedi dernier, il avait indiqué que la situation serait réévaluée avec l'entreprise elle-même.

Ce mercredi, les deux parties ont annoncé la fin de cet accord, qui n'aura donc duré que le temps du GP d'Arabie saoudite. "L'écurie Mercedes-AMG Petronas F1 Team et Kingspan annoncent aujourd'hui qu'ils ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur partenariat", indique un communiqué de Mercedes.

"Annoncé la semaine dernière, le nouveau partenariat prévoyait que Kingspan préside un nouveau groupe de travail sur le développement durable pour l'équipe, et visait à réduire les émissions de carbone grâce à ses solutions environnementales durables de pointe pour le futur campus de l'écurie."

"Cependant, les deux parties ont conclu qu'il n'était pas approprié de poursuivre le partenariat à ce stade, malgré son impact positif prévu, et nous avons donc convenu qu'il serait interrompu avec effet immédiat."

Dans sa propre publication, Kingspan a déclaré être "profondément conscient des sensibilités soulevées ces derniers jours, et nous avons donc convenu conjointement qu'il n'était pas approprié de continuer au stade actuel".

La compagnie a également réagi à certaines des attaques auxquelles elle a été confrontée, affirmant qu'elle "n'a joué aucun rôle dans la rénovation de la tour Grenfell" et que son entreprise d'isolation au Royaume-Uni est "un acteur clé de l'enquête sur la tour Grenfell et soutient pleinement le travail important de l'enquête".

"Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles la conduite et les courriels totalement et historiquement inacceptables qui ont émergé tout au long du processus d'enquête. Nous avons présenté des excuses sincères pour ces actes commis par un petit groupe d'employés de notre entreprise Kingspan Insulation UK. Cela ne reflète en aucun cas la culture ou les valeurs de Kingspan."