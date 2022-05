Mercedes garantit son engagement en F1 à très long terme

Mercedes a beau être à la peine sportivement et techniquement en ce début de saison 2022, l'engagement du constructeur en Formule 1 est en revanche solide. Président de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius l'a réaffirmé sans laisser la moindre place au doute. Certes la marque allemande prévoit d'investir totalement dans l'électrique à partir de 2025 puis de vendre uniquement des véhicules électriques à partir de 2030 sur tous les marchés où ce sera possible, mais cette ligne claire n'est pas incompatible avec l'orientation prise par la Formule 1.

"Nous avons décidé de nous engager sur cette voie de la décarbonisation, c'est la seule décision que l'on puisse prendre, et il en va de même pour la Formule 1", a justifié Ola Källenius lors du Financial Times Future of the Car Summit. "La prochaine réglementation moteur accordera une importance beaucoup plus grande à la partie électrique, et il y a un engagement clair pour rendre la Formule 1 neutre en émissions de CO2."

Les récentes discussions qui ont été menées autour de la réglementation des unités de puissance pour 2026 ont été bien accueillies par Mercedes, en plus de séduire le groupe Volkswagen, qui enverra Porsche et Audi en Formule 1 à partir de cette échéance. Le choix a été fait de conserver la technologie actuelle tout en accentuant la part d'énergie électrique utilisée, ce qui a du sens pour un constructeur comme Mercedes.

"Pour la prochaine réglementation, la part d'électricité utilisée sur un tour augmentera", rappelle Ola Kälenius. "Il y aura toujours un moteur à combustion, mais il sera utilisé comme laboratoire pour développer des carburants sans CO2, dont l'industrie aéronautique aura sans doute besoin, et peut-être aussi pour réduire l'empreinte du parc automobile existant."

"Nous ne sommes pas encore au stade où l'on peut organiser une course comme nous l'avons vue à Abu Dhabi avec seulement l'énergie d'une batterie. Un sport comme la Formule 1 doit offrir un spectacle, donc la voie de la décarbonisation doit être empruntée. La technologie des batteries n'est pas encore au point. Mais le fait de se passer de CO2 et de mettre davantage l'accent sur l'électrification garantit que la F1 reste très pertinente et que nous resterons."

Nous sommes donc heureux de faire partie de ce show et d'être l'une des forces de la F1. Ola Källenius

La Formule 1 demeure donc la vitrine sportive incontournable de Mercedes et ce pour très longtemps. "Tout ce que je sais, c'est que la Formule 1 restera le pinacle du sport automobile", soutient d'ailleurs le grand patron du groupe quand une hypothétique convergence avec la Formule E, où Mercedes est également engagé, est évoquée.

Car en plus de la logique technologique, la F1 ne manque pas d'arguments qui parlent au constructeur de Stuttgart. "Il y a une croissance significative, particulièrement chez les plus jeunes", observe Ola Källenius. "La série Drive to Survive de Netflix a changé la donne. Nous sommes donc heureux de faire partie de ce show et d'être l'une des forces de la Formule 1, en l'exploitant à la fois pour notre développement technologique et pour le marketing. En ce qui nous concerne, la F1 a un bel avenir devant elle."

Ainsi la mauvaise passe de l'écurie dirigée par Toto Wolff n'a pas d'influence sur une vision qui, logiquement, s'inscrit sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Pas plus que la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et les circonstances d'attribution du titre mondial. "C'était extrêmement chargé en émotions", reconnaît Ola Källenius. "Dans le sport, on passe parfois de l'espoir au désespoir en quelques secondes. Mais c'est le propre du sport. On prend un coup mais on se relève. Quand on est compétiteur, on reprend la piste et on continue à se battre."