Mercedes fera "tout son possible" pour qu'Hamilton soit à Abu Dhabi

Mercedes conclura la saison 2020 de Formule 1, celle de son septième titre constructeurs consécutif, en rendant un hommage à son personnel et à son implication dans la réussite de l'écurie qui a jusqu'ici remporté 13 des 16 Grands Prix disputés cette année.

"Nous avons une surprise très spéciale ce week-end à Abu Dhabi pour nos membres d'équipe", a ainsi déclaré Toto Wolff, directeur exécutif de la marque à l'étoile. "Samedi et dimanche, nous arborerons une livrée légèrement différente, avec le nom de chacun d'entre eux sur la voiture, pour honorer l'engagement et la détermination de tous à Brixworth et Brackley."

La saison 2020 n'a débuté qu'en juillet en raison de la pandémie de COVID-19 qui a aussi incité la discipline à mettre en place un calendrier ramassé et dense, difficile pour l'ensemble des membres du paddock, qui ont plusieurs fois dû enchaîner trois courses en trois week-ends. "Tout le monde s'est donné beaucoup de mal cette année, pour relever la barre pendant cette saison extrêmement intense, et nous espérons que ce geste contribuera à montrer notre reconnaissance à tous ceux qui sont impliqués", termine Wolff sur le sujet.

L'autre sujet, évidemment, à l'approche de la manche d'Abu Dhabi est de savoir si Lewis Hamilton sera de retour au volant de la W11. Le Britannique, qui a donné pour la première fois des nouvelles depuis l'annonce de son test positif au COVID-19, a pour objectif de disputer cette dernière course et Wolff a fait savoir que tout serait fait pour qu'il puisse terminer la saison au volant.

"Il reste des points d'interrogation quant à savoir qui sera dans la voiture ce week-end à Abu Dhabi", a indiqué le manager autrichien, alors que George Russell a remplacé le septuple Champion pour le GP de Sakhir et le suppléera au moins pour les obligations médiatiques de jeudi à Yas Marina. "L'état de Lewis s'améliore, mais nous ne saurons pas avant le dernier moment s'il pourra piloter. Nous ferons tout notre possible pour le faire monter dans la voiture et nous savons qu'il est déterminé à revenir le plus vite possible. Mais sa santé est notre principale priorité, nous verrons donc quelle sera la situation et nous prendrons ensuite la décision."

Enfin, alors que Mercedes a bazardé dans les grandes largeurs un doublé lors de la seconde épreuve bahreïnie, Wolff a indiqué que des mesures avaient été prises pour éviter qu'un tel incident se reproduise. "Nous nous dirigeons vers la dernière manche de la saison en quête de rédemption après une course décevante à Sakhir, où George et Valtteri [Bottas] ont tous deux perdu l'occasion de gagner. Le problème de l'arrêt au stand a révélé une faille sous-jacente dans notre intercom, et nous avons mis en place des mesures, tant sur le plan technique que sur celui de notre fonctionnement, pour nous assurer que cela ne se reproduira plus."

