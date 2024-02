Mercedes promet un traitement égal pour Hamilton et Russell en 2024

Dans un an, Lewis Hamilton sera officiellement devenu depuis plusieurs semaines un pilote de la Scuderia Ferrari. Le Britannique a en effet choisi, dès cet hiver, de s'engager avec le constructeur de Maranello, faisant de 2024 sa dernière avec Mercedes.

Cette collaboration très fructueuse et de longue date n'empêchera bien entendu pas l'écurie, progressivement ou plus soudainement, de sortir Hamilton de la boucle pour un certain nombre de tâches et de réunions, en particulier celles qui ont trait à des informations sensibles qu'il pourrait emporter avec lui en Italie, et de lui couper l'accès aux données en vue de 2025 et surtout de 2026.

Interrogé sur le sujet dans un entretien avec une sélection de médias, dont Motorsport.com, Toto Wolff a reconnu que la question allait forcément devoir se poser, tout en assurant que cela n'aurait pas d'impact sur le traitement de ses pilotes concernant l'aspect sportif en 2024.

Je n'ai aucun doute sur l'intégrité de Lewis en ce qui concerne le partage des informations.

"Je pense que ce que j'ai toujours essayé de faire en tant que directeur d'équipe, et nous tous chez Mercedes, c'est d'être transparent et juste. Et rien ne changera à cet égard en 2024. Nous devons à nos principes et à nos intentions en matière de compétition la manière dont nous fonctionnons, et nous respecterons cela. Et je suis sûr que les pilotes le respecteront."

"En ce qui concerne le développement futur, je pense que c'est quelque chose que nous devons examiner. Les règles restent à peu près les mêmes. Pour ce qui est de 2025, nous évaluerons plus tard dans la saison ce que cela signifie en termes d'informations techniques, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérange."

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, lors de la photo de fin de saison 2023.

"Nous avons des ingénieurs qui nous quittent pour aller dans d'autres équipes et les périodes de préavis sont parfois aussi courtes que six mois. Je n'ai donc aucun doute sur l'intégrité de Lewis en ce qui concerne le partage des informations. Et à cet égard, nous voulons nous assurer que cette saison soit un succès pour les deux pilotes, et un succès pour Mercedes, et chacun d'entre nous donnera le meilleur de lui-même pour y parvenir."

"C'est sans aucun doute une nouvelle situation à gérer pour les membres de l'équipe", a-t-il ajouté. "Mais c'est quelque chose qui, lorsqu'on se concentre sur le très court terme, et qu'il s'agit de l'équipe de course qui est déployée pour faire fonctionner la voiture, n'a pas un grand impact sur tout ce qui se passe du côté du développement pour l'avenir."

"Je suis toujours intéressé par les situations nouvelles et stimulantes, et l'équilibre entre les intérêts de Mercedes en 2024 et les intérêts des pilotes en 2025 est quelque chose dont nous discuterons ouvertement dès le début, sur comment gérer cela et, bien sûr, arriver à une bonne issue entre nous."

Avec Adam Cooper et Jonathan Noble