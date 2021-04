Mercedes : Imiter Red Bull anéantirait nos chances de titre

Mercedes, septuple Champion du monde de Formule 1 en titre, suggère que les nouvelles règles aérodynamiques mises en place cette saison ont favorisé les voitures à inclinaison vers l'avant élevée aux dépens des autres monoplaces moins extrêmes dans ce domaine. Du côté d'Aston Martin, qui utilise également des moteurs Mercedes et fait partie de ces écuries plus conservatrices, on estime qu'une seconde au tour a été perdue suite aux changements appliqués sur le fond plat.

Bien que Mercedes et Aston Martin soient en mesure de relever légèrement l'arrière de leurs monoplaces afin de récupérer une partie de l'appui aérodynamique perdu entre 2020 et 2021, il est impossible pour les deux écuries d'adopter une solution aussi extrême que celle de Red Bull, dont l'angle impressionne. Un changement en cours de saison nécessiterait une reconfiguration de la suspension arrière, ce qui est proscrit par le règlement, mais obligerait également les deux équipes à repartir d'une feuille blanche.

D'après Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef de Mercedes, de nombreux mois de travail seraient nécessaires pour imiter Red Bull et forceraient la marque à l'étoile à faire une croix sur le titre. "Nous avons une voiture qui pourrait gagner le championnat si nous prenons des décisions intelligentes et si nous faisons du bon travail", explique-t-il.

"Mais qu'il s'agisse d'une inclinaison élevée ou plus faible, nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Ce que nous ne pouvons absolument pas faire, c'est de dire que nous allons surélever l'arrière de notre voiture de 30 mm car cela marquerait la fin de notre saison. En faisant cela, nous serions vraiment perdants et il sera très difficile de remonter la pente."

Interrogé à son tour, Otmar Szafnauer, directeur d'Aston Martin, avoue que le gel du dessin de la suspension arrière rend impossible le développement d'un angle plus élevé en cours d'année.

"En 24 ans de carrière, et pour la première fois dont je me souvienne, nous avons dû homologuer la suspension en raison de la réglementation COVID", lance-t-il. "On ne pouvait la modifier qu'en utilisant nos jetons de suspension. Donc, même si nous voulions une hauteur de 150 mm à l'arrière, nous ne pourrions pas le faire."

Shovlin a déclaré que, bien qu'il soit possible que les nouvelles règles aient fait pencher la balance en faveur des voitures à forte inclinaison, Mercedes ne devrait pas perdre de temps à s'en soucier.

"Est-ce que ce règlement a plus handicapé les voitures à angle faible que les voitures à angle élevé ? Cela pourrait être le cas", avance le Britannique. "Je sais que [Red Bull] a remporté la dernière course [de 2020] mais, dans l'ensemble, nous étions devant en fin de saison et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, soit les règles nous ont fortement impacté, soit [Red Bull] a mené un développement plus rapide depuis l'application de la nouvelle réglementation. Mais c'est ainsi."

