Mercedes avait eu l'info que Verstappen allait bien avant ses célébrations

Après sa huitième victoire à domicile, Lewis Hamilton a célébré un succès en forme de soulagement pour Mercedes et lui qui restaient sur cinq défaites. Cela a fortement déplu au clan Red Bull Racing puisque les dirigeants de la structure ainsi que Max Verstappen, lourdement accidenté dans l'accrochage du premier tour avec le Britannique, leur ont reproché ces démonstrations de joie.

Après être sorti debout mais sonné de sa monoplace, Verstappen a fait un tour au centre médical du circuit été transféré à l’hôpital, comme le veut la procédure en pareil cas, pour des examens de contrôle plus poussés, ce qui n'indique pas forcément que la situation est grave. Mercedes a justement expliqué que les informations reçues avant la fin de course, de la part des dirigeants de Red Bull mais également de la FIA, indiquaient que le leader du championnat allait bien.

Dans un entretien exclusif pour Motorsport.com, Toto Wolff a expliqué : "Il est important de comprendre toutes les informations que nous avons reçues. Nous avons eu le retour de la direction de Red Bull selon lequel Max allait bien."

"Christian [Horner, le directeur de l'écurie] a mentionné à Michael Masi [le directeur de course] via intercom qu'il n'était pas blessé et qu'il allait bien, et la FIA nous a donné des informations similaires. À aucun moment nous ne nous serions réjouis si Max avait été blessé. Et je pense qu'il est très important de le comprendre."

Wolff a également confirmé que Hamilton n'avait pas reçu l'information que son adversaire avait été transporté à l'hôpital pour des examens jusqu'à ce que cela lui soit indiqué lors des interviews télévisées d'après cérémonie du podium. Toutefois, comme des extraits radio diffusés pendant la retransmission TV l'ont montré, le septuple Champion du monde avait rapidement demandé des nouvelles et il lui avait alors été répondu que Verstappen était sorti seul de sa voiture.

"Lewis a demandé, dans la voiture même alors qu'il passait devant le lieu de l'accident, s'il [Verstappen] était hors de la voiture", a déclaré Wolff. "Il a obtenu la réponse qu'il était sorti de la voiture lui-même."

L'Autrichien a expliqué que la conjonction de cette première information donnée au pilote, du fait que les dirigeants de Red Bull et la FIA avaient confirmé l'état de santé de Verstappen et de l'absence de connaissance, juste avant le podium, que le Néerlandais était à l’hôpital, avait incité l'écurie à ne pas reparler de ce sujet à Hamilton : "La seule information que nous avons reçue était que Max allait bien, et c'est pourquoi il n'était pas nécessaire d'en dire plus à Lewis."

Sur les célébrations elles-mêmes, Wolff a expliqué que la joie qui s'en dégageait était à la hauteur de la frustration des dernières semaines face à la série de Red Bull. Il demeure toutefois critique des attaques lancées par le clan de Milton Keynes. "Il ne faut pas oublier que nous avons gagné un Grand Prix après cinq week-ends négatifs. C'est Lewis qui a gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne, et il est clair que les émotions étaient fortes."

"En ce qui concerne les commentaires qui ont été faits, parfois diffamatoires, parfois très personnels, je pense que chacun doit agir à sa façon. Nous le voyons comme ça, mais de mon point de vue, il n'y a vraiment rien à dire à cela."