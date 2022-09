Mercedes se sert d'ingénieurs financiers pour le plafond budgétaire

Le Règlement Financier de la F1 a instauré un plafond de dépenses pour les équipes en 2021, qui a été abaissé et fixé à 140 millions de dollars (127 millions d'euros) pour 2022, avec 1,2 million de dollars supplémentaires au-delà de 21 courses par saison et des dépenses additionnelles autorisées pour les courses sprint. Le plafond budgétaire a principalement limité les dépenses des trois plus grandes écuries – Mercedes, Ferrari et Red Bull – mais toutes les équipes de Formule 1 sont tenues de maîtriser leurs frais pour éviter les pénalités potentielles en cas de dépassement.

Afin de garder un œil sur ses dépenses en matière de développement et d'amélioration de ses voitures, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a indiqué avoir recours à des ingénieurs financiers pour suivre ses évolutions tout au long de la saison. "Nous avons un tracker avec des ingénieurs financiers qui suivent chaque processus et chaque pièce qui est intégrée à la voiture", a déclaré Wolff à Motorsport.com. "Donc, quand nous sortons des choses du camion, l'ingénieur financier en note la valeur. Lorsqu'on l'utilise, c'est comptabilisé. On suit cette tendance, comme c'était prévu. Nous n'avons pas apporté beaucoup d'évolutions au début, mais c'est en train de se stabiliser."

Le muret des stands Mercedes.

Alors que les équipes de F1 opèrent avec une limite budgétaire depuis la saison dernière, marquant le début d'une trajectoire de trois ans vers un budget d'équipe verrouillé et stable, des ajustements exceptionnels pour répondre à l'inflation et à la hausse des prix ont été autorisés pour 2022 avec une augmentation de 3,1% de la limite.

La plus grande inquiétude des équipes s'est concentrée sur la façon dont la FIA contrôlerait et pénaliserait ceux qui pourraient dépasser le plafond budgétaire, y compris en matière de suivi et d'ajustement des changements, mais Wolff est convaincu que les bonnes procédures sont en place.

"C'est déjà l'année dernière [que le plafond de dépenses est entré en vigueur] et nous allons avoir les résultats pour savoir si tout le monde a respecté les règles l'an passé, et les rapports vont sortir", a-t-il déclaré. "Je pense donc que vous ne pouvez pas vous tromper parce que si vous enfreignez les règles, c'est la même chose que lorsque vous enfreignez les règles sur des questions techniques."

