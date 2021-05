Le week-end dernier, Lewis Hamilton est facilement parvenu à battre son rival Max Verstappen pour la victoire au Portugal. Cependant, le revêtement du circuit de Portimão et la rapide dégradation des pneumatiques ont faussé le comparatif des performances entre Mercedes et Red Bull. Et malgré ses deux succès en trois Grands Prix en 2021, la marque à l'étoile se rend à Barcelone en portant des valises remplies d'inquiétudes. Mercedes se soucie de sa future performance en Catalogne, les caractéristiques du circuit laissant présager une nouvelle lutte très serrée.

"Nous avons une longue liste de choses sur lesquelles nous inquiéter", a commenté l'ingénieur de course en chef de Mercedes, Andrew Shovlin. "Il peut faire assez chaud là-bas [en Espagne]. C'est un tarmac assez agressif et qui donne du fil à retordre aux pneus, et nous venons de rouler sur deux circuits aux températures assez fraîches et il a été assez difficile de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement."

"Barcelone est un peu plus comme Bahreïn dans le sens où vous êtes toujours en surchauffe, et Bahreïn n'a pas été très clément pour nous à certains égards. C'est ce qui nous inquiète principalement. Mais, pour être honnête, je pense que ce sera plus ou moins la même chose : on ne pourra pas séparer [Red Bull et Mercedes] et on ne pourra pas lire les résultats des qualifications et de la course. Ça va être très, très serré et nous sommes en train de nous y faire. Je pense que ce sera comme ça toute l'année, il ne faut trop stresser parce que ça va être une saison longue et difficile."

Dans un week-end où il a estimé que Red Bull n'a jamais pris le dessus sur les Flèches d'argent, Max Verstappen a fait part de sa déception de finir deuxième au Portugal. Le Néerlandais estime que le Grand Prix d'Espagne offrira une meilleure idée de la performance de son équipe. "Pendant tout le week-end, je pense que nous n'avons pas été vraiment satisfaits de l'adhérence", a déclaré Verstappen à Portimão.

"L'année dernière, le [GP du Portugal] avait été très difficile pour nous et ça ne s'est pas arrangé cette année, disons les choses comme elles sont. C'est un peu difficile à juger, pour être honnête. Je préfère attendre Barcelone et voir l'état de notre progression depuis le début de la saison. C'était un week-end étrange [au Portugal] au niveau de l'adhérence mais il est clair qu'il faut encore s'améliorer parce que nous devrions être les plus rapides sur chaque circuit et dans chaque condition."

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a convenu qu'après le Grand Prix d'Espagne, les équipes devraient être en mesure de se placer correctement dans la hiérarchie de la catégorie reine en 2021. "Je pense que nous commençons à avoir une idée claire de nos forces et de nos faiblesses, même si j'ai toujours dit que cela prendrait quatre courses", a-t-il déclaré. "Nous avions un revêtement atypique et des conditions extrêmes au Portugal, donc si nous avons une course normale à Barcelone, je pense que nous pourrons facilement voir où nous nous situons."

