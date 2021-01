Mercedes recrute un nouveau jeune pilote

Pilote danois qui vient de fêter son 19e anniversaire, Frederik Vesti est un jeune loup prometteur, en témoignent ses performances récentes en formules de promotion : un titre en Formule Régionale en 2019, où il a signé 20 podiums dont 13 victoires en 24 courses face à un plateau certes maigre, puis une quatrième place en FIA F3 lors d'une saison 2020 aussi serrée que relevée avec un top 6 se tenant en moins de 25 points. Et ce malgré quatre abandons : Vesti a marqué 10,46 points par course terminée, seul son coéquipier Logan Sargeant fait mieux.

Ces performances ont convaincu Mercedes de recruter Vesti au sein de son programme de jeunes pilotes, et l'intéressé est aux anges. "J'ai rêvé d'être un jeune pilote Mercedes et travaillé si dur pour cela pendant tant d'années !" s'exclame le nordique. "Cette motivation m'a tiré vers le haut chaque jour. Pouvoir désormais travailler avec Mercedes, la meilleure écurie du monde, est un énorme coup de fouet pour ma carrière."

"J'admire énormément la mentalité et l'attitude studieuse qui ont aidé Mercedes à avoir tant de succès. Ils choisissent leurs jeunes pilotes avec beaucoup de soin, je suis donc vraiment enthousiaste à l'idée de faire partie du programme, de travailler avec eux et de progresser en tant que pilote. Merci à Toto [Wolff] et à l'équipe de leur confiance en moi et en mon avenir."

Gwen Lagrue, conseiller de Mercedes pour son programme de jeunes pilotes, ne tarit pas d'éloges sur son nouveau protégé : "La motivation et le dévouement de Fred sont quelque chose que nous adorons voir et que nous respectons énormément. Je me rappelle qu'il m'a envoyé des infos sur ses premières saisons en monoplace et nous a informés des détails de sa progression ; c'est quelque chose que nous apprécions toujours."

"Son titre en Championnat d'Europe de Formule Régionale en 2019 était impressionnant, et en FIA F3 l'an dernier, il a été très régulier. Nous sommes heureux de l'accueillir dans la famille Mercedes et sommes impatients de le voir se battre pour le titre cette saison en FIA F3 !" Vesti va effectivement rempiler dans l'antichambre de la F2, passant d'un top team à l'autre : pilote Prema l'an passé, il rejoint ART Grand Prix aux côtés d'un autre redoublant, Aleksandr Smolyar, et sera un candidat évident au titre.

Trois autres pilotes font partie du programme de jeunes pilotes Mercedes : Andrea Kimi Antonelli (14 ans), Champion d'Europe de karting en titre dans la catégorie OK, Paul Aron (16 ans), 11e de Formule Renault Eurocup en 2020, et Alex Powell (13 ans), 17e de WSK Euro Series en OKJ l'an passé.