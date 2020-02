Mercedes présente sa nouvelle livrée pour 2020

Si Mercedes ne présentera la W11 qu'en fin de semaine, vendredi à Silverstone, l'écurie Championne du monde en titre a toutefois levé le voile sur sa nouvelle livrée pour la saison 2020. Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi au Royal Automobile Club de Londres, les nouvelles couleurs qui seront arborées par les Flèches d'Argent cette année ont été dévoilées sur la base d'une W10 de la saison dernière.

Cette conférence a eu lieu pour officialiser un accord d'envergure entre l'écurie allemande et Ineos. L'entreprise de l'industrie chimique et pétrolière, connue pour ses nombreux investissements dans le sport (avec son équipe cycliste, en Coupe de l'America ou à travers le rachat récent du club de football de l'OGC Nice, notamment), devient un partenaire majeur de l'écurie de Formule 1 qui a remporté les six derniers titres mondiaux, chez les constructeurs comme chez les pilotes.

Le rouge de la société du milliardaire britannique Jim Ratcliffe devient "partenaire officiel majeur" et fait donc subtilement son apparition sur la monoplace grise, qui conserve également Petronas comme sponsor titre. Les étoiles sur le capot moteur sont conservées, dont une demeure rouge pour honorer la mémoire de Niki Lauda. Le partenariat entre Mercedes et Ineos porte sur cinq saisons et sa valeur serait proche de celle de l'accord existant avec Petronas.

La signature de cet accord garantit une importante rentrée d'argent à l'équipe de Brackley, un point crucial pour son avenir. Plusieurs fois ces derniers mois, Toto Wolff a expliqué l'importance de rendre la structure de plus en plus indépendante financièrement afin de diminuer l'apport financier consenti par Daimler pour l'engagement de Mercedes-Benz en Formule 1. Le directeur de l'écurie ne l'a d'ailleurs pas caché, "ce partenariat est néanmoins une indication de notre intention de poursuivre notre aventure" en F1.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.