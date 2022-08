Mercedes va célébrer AMG lors du GP de Belgique

Le Grand Prix de Belgique marque la rentrée de la Formule 1 après la trêve estivale de ce mois d'août, et amorce la dernière partie de la campagne 2022 qui compte encore neuf dates. Mercedes va profiter de ce retour aux affaires pour arborer une livrée spéciale en hommage à AMG, la branche sportive de la marque allemande spécialisée dans la customisation des voitures à l'étoile qui était au départ indépendante avant d'intégrer pleinement le groupe en 1999.

Plus précisément, l'équipe Mercedes va célébrer les 55 ans d'AMG à Spa en arborant un logo spécial ainsi qu'un large numéro vintage sur fond blanc pour Lewis Hamilton et George Russell. Par ailleurs, une Mercedes avec une livrée partiellement rouge sur l'avant sera exposée sur le circuit. La couleur rouge est une référence à la Mercedes 300 SEL 6.8 AMG surnommée la "Red Pig" (en raison de sa livrée rouge et de ses bruits caractéristiques), engagée en courses de tourisme au début des années 1970, c'est-à-dire à une époque où Mercedes était officiellement encore éloigné de la compétition après l'accident des 24 Heures du Mans 1955.

La "Red Pig", par ses performances à partir des 24 Heures de Spa 1971, contribuera à faire connaître AMG et remportera une victoire au Norisring en 1972. Cette même année, la FIA modifiera le règlement du Championnat d'Europe des voitures de tourisme en limitant la cylindrée maximum, ce qui mettra fin au parcours en compétition de la 300 SEL 6.8 AMG.

Outre la couleur rouge sur la partie avant de la monoplace, la Mercedes W13 pilotée par George Russell et Lewis Hamilton arborera des numéros noir sur fond blanc au niveau de ses "pontons".