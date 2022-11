Mercedes se méfie de la stratégie de Red Bull

Le sprint du Grand Prix de São Paulo nous a offert une image rare : Max Verstappen en difficulté. Leader de l'épreuve, le pilote Red Bull n'est finalement même pas parvenu à se maintenir dans le top 3, dépassé coup sur coup par George Russell, Carlos Sainz et Lewis Hamilton.

Le choix de pneus n'était probablement pas étranger à cette contre-performance : Verstappen a effectué ce sprint en gommes mediums, quand ses rivaux étaient en tendres. Victime de dégradation, il n'a pas pu profiter de la longévité théoriquement supérieure du composé à bandes jaunes.

"Peut-être qu'ils savaient que c'était un pneu faible, et qu'ils s'en débarrassaient aujourd'hui pour ne pas avoir à en utiliser deux trains demain", analysait Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste chez Mercedes, à l'issue du sprint. "Je présume que stratégiquement, c'était un moindre mal."

Red Bull avait manifestement parié sur les mediums plus tôt dans le week-end, puisque Verstappen en dispose encore de trois trains neufs pour le Grand Prix, et Sergio Pérez même quatre. Les Mercedes en ont deux neufs et un usé. Ce qui est crucial par rapport aux Flèches d'Argent, c'est que Verstappen a deux sets de tendres neufs et un set usé, quand Russell et Hamilton n'ont qu'un de chaque. Tous ont un train de gommes dures neuves à leur disposition.

Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste chez Mercedes AMG F1

Shovlin s'attend donc à un duel serré avec Red Bull, même si "c'est vraiment difficile à dire". Il a précisé : "Si nous regardons toutes les données que nous avons depuis le début de l'année, Max sera rapide demain. Si la piste est plus chaude, cela contribuera probablement à résoudre certains de leurs problèmes. On dirait qu'ils étaient limités par le train avant, ce problème va un peu diminuer. Et ils ne seront pas sur les mauvais pneus. Nous devons tous utiliser des mediums ou des durs en plus des tendres. Nous ne nous attendons à rien d'autre qu'une bataille très, très hardcore. Mais nous faisons absolument tout notre possible pour remporter notre première victoire."

Du côté de la marque à l'étoile, on se réjouit en tout cas du niveau affiché lors du sprint, tout en restant prudent vis-à-vis de l'impact que pourrait avoir la météo ce dimanche. "Ce matin, nous n'avions pas l'impression d'être en grande forme, avec beaucoup de surchauffe à l'arrière, et les conditions plus fraîches nous convenaient peut-être aujourd'hui", a expliqué Shovlin. "Nous pensions que cela allait certainement aider à résoudre certains problèmes. Mais nous avions simplement semblé tomber dans une bonne fourchette. Et nous avions les deux voitures sur les bons pneus, ça aide."

Enfin, l'ingénieur britannique chante les louanges de George Russell, vainqueur du sprint avec mérite. "Il a fait du super travail pour gérer la pression aux avant-postes et gérer la bataille avec un gars comme Max, qui est probablement le pilote le plus difficile à doubler", souligne Shovlin. "George savait déjà batailler lorsqu'il était chez Williams, et c'est un très bon dépasseur. Sa performance n'était donc pas une surprise, mais il a fait une course fantastique. C'était une performance absolument sans faute. Au départ, nous étions surpris qu'il mette tant de pression à Max, mais la vraie surprise, c'est quand il a commencé à le rattraper plus tard et à vraiment ne lui laisser aucun répit."

Propos recueillis par Adam Cooper