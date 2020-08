Mercedes juge être "en meilleure forme" sur la gestion des pneus

Sur le circuit de Silverstone la semaine passée, Mercedes a connu une course très compliquée au niveau de la gestion des pneus. L'écurie, qui avait vécu des journées de vendredi et samedi plutôt bonnes, s'est retrouvée confrontée en course à un cocktail de conditions qui a permis à Max Verstappen de triompher sans jamais sembler être véritablement inquiété par les monoplaces qui l'avaient devancé d'une seconde la veille.

Lire aussi : Pourquoi les muscles de Mercedes n'ont pas supporté la gonflette

L'écurie allemande souffrait particulièrement de cloquage (ou blistering). Ce phénomène a sans doute été aggravé par le fait que la W11 produit énormément d'appui, ce qui soumet les gommes Pirelli à des contraintes particulièrement importantes sur une piste comme Silverstone et contribue à leur surchauffe. Or, Barcelone étant également un tracé exigeant pour les pneus et où l'appui joue un rôle important, l'écurie savait qu'il lui fallait procéder en vitesse à une analyse des causes de ses problèmes.

La première journée de roulage en Espagne a semble-t-il plutôt donné satisfaction aux hommes de Brackley, à l'image de leur directeur technique James Allison, qui a d'abord expliqué en quoi consistait le programme de vendredi : "Nous avons passé la semaine à l'usine à essayer de comprendre pourquoi la voiture de Silverstone avait du blistering à l'arrière, en essayant de nous assurer que nos réglages pour ce week-end en tiennent compte et améliorent la situation."

"Le programme d'aujourd'hui a vraiment été construit pour prouver si cette analyse avait porté ses fruits. Sur les trois types de pneus, à la fois pour les relais courts et longs, en essayant de s'assurer que sur cette piste très, très chaude, cette piste exigeante et d'aérodynamique, nous maîtrisons mieux les pneus."

Lire aussi : Hamilton déplore une chaleur "dure" pour les pilotes et les pneus

"Nous avons toujours un bon rythme sur un seul tour, mais la course va être serrée", a ajouté Allison, faisant écho aux propos tenus par Lewis Hamilton sur le danger représenté par Red Bull. "Nous avons pu constater que sur les longs relais, Verstappen et nous étions plutôt à égalité."

"D'un autre côté, nous avons l'impression que les températures des pneus sont en meilleure forme qu'à Silverstone. C'est donc un bon point de départ."