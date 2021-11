Mercedes : L'avantage du nouveau moteur ne va pas durer

Vainqueurs d'une course qu'il démarrait dixième, après avoir terminé cinquième la veille des Qualifs Sprint en s'élançant depuis le dernier rang, Lewis Hamilton et sa Mercedes W12 ont impressionné lors du Grand Prix de São Paulo. Parmi les éléments de réponse quant au niveau de performance affiché, le fait d'avoir monté un moteur à combustion interne neuf est en bonne position.

L'écurie septuple Championne du monde n'a pas caché que la dégradation de la performance de ses unités de puissance était dernièrement bien plus élevée qu'auparavant, notamment en lien avec des soucis de fiabilité qui ont grandement impacté jusqu'ici sa campagne. Même s'il a fallu écoper d'une pénalité de cinq positions sur la grille de départ dimanche, elle a été vite effacée par la remontée tranchante de Hamilton dans les premiers tours et sa victoire autoritaire par la suite.

Red Bull Racing a expliqué après l'épreuve chercher des réponses à l'avantage de vitesse démontré par Mercedes, avançant l'idée que l'aileron arrière de la W12 pourrait être flexible à haute vitesse afin de réduire la traînée. Du côté de Mercedes, si l'on se veut plus confiant quant aux questions de fiabilité, la perte de puissance progressive devrait à nouveau faire son office avec ce moteur monté au Brésil.

"Il y a une baisse de performance avec n'importe quel moteur", a expliqué Toto Wolff, le directeur exécutif de la structure allemande. "Cela signifie que, même si nous allons courir avec ce moteur jusqu'à la fin de la saison, nous allons certainement perdre en performance."

La décision de Mercedes d'installer une autre unité de puissance à Hamilton au Brésil fait que l'équipe estime pouvoir aller jusqu'à la fin de la campagne sans avoir besoin d'autres changements. "Oui, absolument", a déclaré Wolff. "Nous allons jusqu'à la fin de la saison désormais avec ce moteur. Nous avons encore des interrogations sur la fiabilité, mais nous espérons avoir eu les bonnes réponses, et nous allons jusqu'au bout."

Le responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a expliqué que le choix du moment où il fallait changer de moteur avait été déclenché par le fait qu'un gain de vitesse en ligne droite à Interlagos serait particulièrement précieux.

"Il n'y avait pas de raison technique de changer, c'est-à-dire que nous ne pensions pas que nous risquions de tomber en panne et nous ne pensons pas que nous étions en danger, bien que ces unités de puissance soient terriblement sollicitées et que vous ne puissiez jamais prendre la fiabilité pour acquise."

"Il est intéressant de prendre une pénalité lors d'une course sprint car si vous pouvez gagner le samedi, vous pouvez marquer plus de points et réduire un déficit. C'était aussi un circuit sur lequel nous espérions pouvoir doubler et récupérer des positions, et nous l'avons prouvé lors des deux dernières journées."

"Vous voulez également avoir ces choses dans le stock parce que, une fois à Abu Dhabi, vous ne pourrez pas en profiter pendant plus d'une course. Il y a donc un certain nombre de raisons et ce n'est jamais noir ou blanc, mais à la réflexion, nous avons choisi un bon circuit pour le faire."