Mercedes nomme Nyck de Vries pilote de réserve

Le line-up de pilotes de réserve Mercedes évolue en Formule 1. Exit Esteban Gutiérrez, qui n'est de toute façon plus éligible à la Super Licence car il n'a pas roulé en F1 depuis quatre ans : Nyck de Vries le remplace aux côtés de Stoffel Vandoorne.

Ce sont ainsi les deux pilotes Mercedes en Formule E qui assument ce rôle de réserviste pour la saison 2021, deux pilotes qui jouissent d'un beau palmarès puisqu'ils ont tous les deux remporté le titre dans l'antichambre de la Formule 1, Vandoorne en GP2 en 2015 et De Vries en F2 en 2019. De surcroît, ils connaissent un certain succès dans le championnat tout électrique : le Belge en a été vice-champion l'an passé, tandis que le Néerlandais a lancé la nouvelle campagne en beauté le week-end dernier avec une victoire dominatrice à Diriyah, se propulsant en tête du championnat. C'est un premier rôle officiel en Formule 1 pour De Vries, qui a précédemment fait partie du programme de jeunes pilotes McLaren de 2010 à 2018.

Une question subsiste toutefois : quel rôle vont-ils réellement jouer ? Les réservistes prennent une importance prépondérante en ces temps de pandémie ; après tout, six pilotes de Formule 1 ont déjà été testés positifs au coronavirus. Cependant, lorsque le cas de figure s'est présenté, plusieurs écuries ont préféré faire d'autres choix, alors que les pilotes de réserve Mercedes étaient également mis à disposition de Racing Point et de McLaren. L'écurie désormais baptisée Aston Martin a effectivement fait appel à son ancien pilote Nico Hülkenberg pour remplacer Sergio Pérez puis Lance Stroll, tandis que Mercedes a promu son protégé George Russell, sous contrat avec Williams, lorsque Lewis Hamilton était indisponible. Dans les deux cas, Stoffel Vandoorne est resté sur la touche.

Nyck de Vries espérera certainement un scénario différent, et en attendant, va tenter de poursuivre sur sa lancée en Formule E. Il s'est d'ailleurs délecté de sa performance saoudienne, après avoir fini premier de toutes les séances du jeudi et du vendredi : "Nous sommes là pour gagner, c'est évidemment notre objectif. De ce point de vue, ce n'est pas une surprise. Mais nous sommes tous conscients des défis posés par la Formule E et de la difficulté du championnat. D'une certaine manière, il était surprenant de connaître une si bonne journée du début à la fin."