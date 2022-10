Mercedes n'a pas peur que De Vries révèle ses secrets à Red Bull

C'est à l'âge de 28 ans que Nyck de Vries fera ses débuts en tant que pilote de Formule 1 à temps plein en 2023, après un intérim réussi chez Williams au Grand Prix d'Italie. Il s'agira d'ailleurs de la titularisation d'un rookie la plus tardive depuis celle de Sébastien Bourdais à 29 ans, chez Toro Rosso en 2008 ; Brendon Hartley, qui a débuté en 2017 à 27 ans et 11 mois, n'est pas loin.

Là aussi, c'est au sein de la structure de Faenza que De Vries va véritablement lancer sa carrière, de manière assez étonnante pour une écurie habituée à former des jeunes pilotes à destination de Red Bull. Et d'autant plus étonnante que le Néerlandais est le pilote de réserve de Mercedes AMG F1, ayant couru pour la marque à l'étoile pendant trois ans en Formule E, en lui offrant le titre mondial des pilotes 2020-21.

Grâce à la nouvelle réglementation imposant le roulage de rookies, De Vries a participé aux EL1 du Grand Prix de France au volant de la Flèche d'Argent de Lewis Hamilton, et s'il ne participe plus aux réunions techniques chez Mercedes F1, il devrait malgré tout s'installer dans la monoplace de George Russell pour la première séance à Mexico. Cependant, du côté de Brackley, on ne s'inquiète pas que De Vries puisse emporter des secrets avec lui.

"Nous sommes vraiment contents de l'opportunité qu'il a", déclare Mike Elliott, directeur technique. "C'est peut-être dommage qu'il aille là-bas, mais c'est comme ça. Je pense qu'il mérite cette opportunité, il a prouvé être un très bon pilote. L'avoir dans le garage, c'est génial : il est vraiment sympa, très calé, et il comprend la voiture. Nous sommes donc convaincus de pouvoir le mettre dans la voiture, de pouvoir faire des essais avec lui et de pouvoir lui faire confiance pour ne pas regarder ce que nous ne voulons pas qu'il voie – et je pense qu'il fera du bon travail."

Nyck de Vries en piste au Castellet avec la Mercedes W13

"Il a fait [du simulateur]. Il a évidemment roulé en Formule E par ailleurs, ce qui a pris une grande partie de son temps. Mais la F1 change si vite ! L'apprentissage se fait à un tel rythme que ce qu'il a fait il y a un an ne lui est probablement pas particulièrement utile. Ce qu'il peut emporter d'ici, c'est plutôt la manière dont nous travaillons ensemble, nos procédures et nos systèmes."

"Comme je l'ai dit, j'imagine que ce que nous voulons, c'est lui souhaiter bonne chance. Je pense qu'il a été très respectable dans la manière dont il s'est comporté avec nous, alors il n'y a pas d'inquiétude."

De Vries, quant à lui, tient à rappeler qu'il n'était pas un protégé de Mercedes dans la même mesure que l'a été George Russell. "J'imagine que j'étais perçu comme un pilote Mercedes ces dernières années – c'était le cas dans une certaine mesure, puisque je courais pour eux en Formule E et que j'étais actif en tant que pilote de réserve F1", admet l'intéressé. "Mais à part ces contrats, il n'y avait pas d'autre affiliation. Bien sûr, nous avons construit une relation très amicale au fil de l'année. Ils m'ont apporté beaucoup de soutien et d'aide. Mais en même temps, je suis là pour défendre mes propres intérêts."

"Bien sûr, j'espère qu'ils sont déçus de perdre quelque chose. Je ne sais pas ! Vous pourriez leur poser la question. Mais je pense aussi qu'ils sont contents pour moi et heureux de me voir obtenir une opportunité sur la grille en F1 l'an prochain."

Propos recueillis par Adam Cooper