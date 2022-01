Mercedes "optimiste" sur la fiabilité du moteur 2022, selon McLaren

Impliqué dans une lutte au long cours contre Red Bull Racing pour les deux titres mondiaux l'an passé, Mercedes a été quelque peu entravé dans sa saison par des problèmes récurrents de fiabilité moteur.

Si le seul abandon de la saison 2021 de Lewis Hamilton n'est pas survenu sur une casse mécanique, le Britannique a dû excéder à deux reprises son quota de trois moteurs à combustion interne lors de la dernière partie de la saison, avec des craintes qui portaient notamment sur une baisse significative de la performance. De son côté, Valtteri Bottas a monté six moteurs à combustion interne au total. McLaren, Aston Martin et Williams, écuries clientes de la marque allemande, ont également dû être équipées d'un quatrième moteur à combustion interne lors de la deuxième partie de la campagne.

En 2022, les moteurs seront gelés dès le commencement de la saison, et la résolution de ces problèmes est donc l'un des enjeux majeurs de l'intersaison pour l'usine de Brixworth. Et même s'il reste encore plusieurs semaines pour parvenir à une amélioration satisfaisante, McLaren a fait part de signes encourageants en la matière.

Interrogé sur le sujet par Motorsport.com, Zak Brown, le PDG de la structure basée à Woking, a déclaré : "Ils sont satisfaits de leur développement. Nous avons par bonheur bénéficié d'une bonne fiabilité l'année dernière. Comme vous le savez, il n'y a pas que l'unité de puissance qui entre en jeu dans la fiabilité."

"Je pense que nos gars ont fait du bon travail avec l'unité de puissance la première année, donc la fiabilité n'a pas été aussi problématique pour nous que pour les autres. J'en ai parlé avec Toto [Wolff, le patron de l'équipe Mercedes] la semaine dernière. Et il était plutôt optimiste. Je pense que la compétition du côté des unités de puissance est plus serrée que jamais, mais je ne suis pas inquiet à ce sujet."

En novembre dernier, Wolff avait expliqué que les difficultés rencontrées par Mercedes étaient en réalité l'héritage des efforts considérables faits en 2019 pour tenter de rivaliser avec le moteur Ferrari. "Nous avons été poussés dans nos retranchements en 2019 et nous sommes arrivés avec une unité de puissance qui était au niveau en 2020, mais peut-être que nous avons trop tiré sur la corde", avait-il déclaré à l'époque. "Si l'on est dans la recherche constante de la performance, parfois la fiabilité passe au second plan. Et j'imagine que c'est ce qui s'est passé."

Avec Jonathan Noble