Mercedes organise deux jours d'essais à Silverstone

Pour la plupart des écuries, les essais hivernaux de Barcelone ont été le dernier roulage en date en vue d'une saison qui a été suspendue par la pandémie de COVID-19 et a vu ses dix premiers Grands Prix reportés et/ou annulés. En conséquence, cela fait désormais plus de trois mois que les équipes n'ont pas goûté à la piste et plus de six mois qu'elles n'ont plus participé à la moindre compétition officielle (le GP d'Abu Dhabi 2019 s'est tenu le 1er décembre). Aussi, la reprise annoncée dès le 3 juillet avec le calendrier de huit épreuves européennes officialisé par les instances oblige-t-elle les structures à revoir de fond en comble leurs procédures (normales et adaptées pour les Grands Prix à venir) et à travailler d'arrache-pied pour être préparées au mieux.

Lire aussi : Wolff s'amuse des rumeurs de relation tendue avec Källenius

L'écurie Mercedes a annoncé par le biais d'un tweet qu'elle allait pour ce faire procéder à deux journées d'essais à Silverstone la semaine prochaine, avec la W09 de 2018. Le mardi 9 juin, Valtteri Bottas sera au volant et le lendemain, mercredi 10, ce sera au tour de Lewis Hamilton. "L'équipe va s'entraîner à suivre les protocoles avant de reprendre la compétition en Autriche le mois prochain", peut-on notamment lire.

Pour les pilotes, il s'agira de retrouver le rythme en piste au volant d'une monoplace contemporaine après cette longue période d'inactivité. Pour les autres membres de l'équipe, il s'agira de s'habituer à et de travailler avec le type de restrictions qui seront en vigueur dès le GP d'Autriche, avec notamment la gestion de la distanciation sociale mais aussi des masques et de l'équipement de protection.

Le règlement de la Formule 1 n'autorise pas de tests en cours de saison pour les monoplaces de l'année entamée, en dehors de deux journées de tournage promotionnel n'excédant pas 100 km de distance chacune et effectuées avec des pneus de démonstration. Cependant, l'utilisation par Mercedes d'un ancien modèle, vieux de deux ans, va lui permettre de rouler autant qu'il le souhaite, tout en ne disposant évidemment pas des pneus pour la saison à venir mais de "pneus spécialement fabriqués" pour ce type de roulage, comme le précise le Règlement Sportif. Quoi qu'il en soit, l'équipe doit suivre la procédure normale en pareil cas, à savoir informer la FIA de la voiture utilisée, des pilotes, de la nature du test, de sa durée ainsi que de son but.

Related video