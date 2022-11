Mercedes fait du pied à un Schumacher qui se sent "très flatté"

Sur la sellette chez Haas depuis plusieurs mois, Mick Schumacher n'a finalement pas réussi à sauver sa place. Le pilote allemand, fils du septuple Champion du monde, va être remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg l'an prochain et, en conséquence, ne participera pas à la saison 2023.

Cela ne marque pas la fin de l'aventure F1 pour Schumacher toutefois, puisqu'il a la possibilité de rebondir dans une autre équipe en acceptant un poste de troisième pilote, réserviste ou un travail dans le simulateur. Une équipe a d'ores et déjà fait part de son intérêt pour l'Allemand, et non des moindres car il s'agit de Mercedes, qui a remporté 15 titres mondiaux entre 2014 et 2021.

Alors que la marque à l'étoile doit trouver des remplaçants après les départs de ses anciens réservistes, Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, le directeur Toto Wolff avait ouvert la porte à une éventuelle arrivée de Schumacher au sein de l'usine de Brackley avant même que son départ de Haas ne soit annoncé. Une envie qui a été réitérée à Abu Dhabi, pour la dernière épreuve de la saison.

"Mick est quelqu'un qui a toujours été proche de notre cœur, grâce à Michael et toute la famille Schumacher", a commenté Wolff. "Ralf a longtemps roulé en DTM pour nous, son fils [David] court avec Mercedes en GT et [Mick] est un jeune homme intelligent et bien élevé. Il a eu beaucoup de succès dans les championnats juniors."

Toto Wolff, Team Principal de Mercedes AMG F1

"Nous pensons que nous pouvons veiller sur lui [s'il nous rejoint], c'est quelqu'un qui convient à l'équipe, mais nous n'avons pas vraiment mis d'encre sur un papier, nous ne nous sommes pas vraiment mis d'accord sur quoi que ce soit. Je vois cela d'une manière aussi ouverte parce que je pense qu'il convient parfaitement [à l'équipe] et nous devons désormais faire en sorte que [son recrutement] se produise, s'il le souhaite. Sabine [Kehm, manager de Schumacher] le souhaite, nous verrons où cela nous mènera."

Douze ans auparavant, Michael Schumacher avait fait son come-back en catégorie reine avec Mercedes. En trois saisons, le Baron rouge n'a pas réussi à imiter ses performances de l'époque Ferrari.

Bien qu'il n'ait piloté que des Haas en championnat, Mick Schumacher connaît bien Ferrari lui aussi puisqu'il a fait partie de la Ferrari Driver Academy, le programme des jeunes pilotes de la Scuderia, avec qui il a coupé les ponts après Abu Dhabi. Honoré par les propos de Wolff, Schumacher ne ferme pas la porte à l'idée de suivre un chemin semblable à celui pris par son père.

"Mercedes est une marque géniale et ce qu'ils ont réalisé en Formule 1 est incroyable", a indiqué Schumacher. "Mon père est passé de Ferrari à Mercedes à l'époque. Je ne vois pas de raison valable de ne pas faire [la même chose] aujourd'hui. J'ai du temps maintenant, donc je vais évaluer toutes mes options et j'espère prendre la bonne décision pour moi. Mais je suis certainement très flatté d'entendre ce que Mercedes et surtout Toto disent de moi."