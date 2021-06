Mercedes ne va rien changer au projet 2022 après deux mauvais GP

Les deux derniers Grands Prix en date, à Monaco et à Bakou, ont vu Mercedes inscrire seulement sept points sur les 88 possibles, conduisant l'écurie à perdre la tête des classements pilotes et constructeurs au profit de Max Verstappen et Red Bull Racing. Même si les choses auraient pu être encore pires sans la défaillance du Néerlandais en Azerbaïdjan, c'est une faillite historique pour les Flèches d'Argent qui n'avaient plus connu pareille disette sur deux épreuves consécutives depuis fin 2012.

Une passe difficile tout autant due à une W12 mal à l'aise sur les tracés urbains qu'à des erreurs qui ont coûté très cher puisque touchant à chaque fois la voiture la mieux placée. En Principauté, c'est un problème de pistolet pneumatique et d'écrou au stand qui a obligé Valtteri Bottas à abandonner alors qu'il était en seconde position, alors qu'à Bakou, c'est l'activation par erreur d'un bouton sur le volant au moment du second départ qui a fait passer Lewis Hamilton de la première à la dernière position au premier virage.

Pas de quoi tout chambouler au point de revoir les plans pour 2022 en conséquence, selon Toto Wolff, mais forcément des questions à se poser sur cet inhabituel manque de forme. "Nous avons déjà réajusté les plans pour 2022", a expliqué le directeur exécutif de Mercedes quand la question lui a été posée directement. "Et il n'y a aucun moyen de faire marche arrière."

"Nous n'allons changer aucune décision stratégique ayant été prise simplement parce que nous avons connu deux week-ends vraiment mauvais. Nous savions que ces deux pistes seraient probablement les pires pour nous. Et j'espère avoir raison sur ce point. Voyons comment les courses européennes se passent désormais. Mais, clairement, ces deux-là étaient absolument en dessous des standards que nous nous sommes fixés et des attentes que nous avons envers nous-mêmes."

Quand Motorsport.com lui a demandé si ces problèmes étaient liés à des difficultés sur le plan opérationnel et quelles solutions pouvaient être mises en place, Wolff a répondu : "Beaucoup de choses ne fonctionnent pas aussi bien que ces dernières années. Comme vous l'avez dit, sur le plan opérationnel, nous ne sommes pas à notre meilleur niveau."

"Nous n'avons pas trouvé le point idéal sur la voiture en qualifications et en course, pour avoir une monoplace rapide dans les deux cas. Il y a tellement de choses que nous devons améliorer que je veux m'y mettre immédiatement afin de s'assurer que nous soyons en mesure de nous battre pour ce championnat. On ne peut pas continuer de perdre des points comme ça, comme nous l'avons fait à Monaco et [en Azerbaïdjan]. Ce n'est tout simplement pas acceptable pour nous tous."

Avec Jonathan Noble

