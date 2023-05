Pourquoi son nouveau campus est si important pour Mercedes

Alors que Mercedes s'efforce de renouer avec les avant-postes en Formule 1, on imaginerait qu'améliorer l'usine n'est pas une priorité majeure. Cependant, à l'aube d'un Grand Prix de Monaco où elle apportera des évolutions majeures sur sa W14, la marque à l'étoile a révélé le projet de changements d'envergure sur le site de Brackley.

Soixante-dix millions de livres (environ 80 M€) sont investis pour améliorer les infrastructures depuis 2017, et Mercedes vient de donner le feu vert aux modifications les plus importantes : son site va devenir plus favorable aux piétons, de nouveaux bâtiments vont être construits pour le département marketing, ainsi que des infrastructures de loisirs et des restaurants afin d'améliorer l'environnement de travail. Il est espéré que les travaux seront achevés d'ici la fin 2025.

Directeur de Mercedes AMG F1, Toto Wolff ne veut pas seulement avoir la meilleure usine en F1, il veut que ce campus soit au niveau de ce que l'on peut voir dans la Silicon Valley. "Nous ne nous orientons pas vers nos concurrents dans notre sport", indique-t-il à Motorsport.com dans un entretien exclusif. "Nous nous orientons vers les meilleurs campus technologiques que nous connaissions, qui se trouvent aux États-Unis. Telle est notre ambition."

Pour les plus cyniques, de telles dépenses peuvent paraître frivoles – d'autant qu'avec le plafond budgétaire, les écuries doivent consacrer le moindre centime à rendre la monoplace plus rapide. Après tout, avec un plateau aussi compétitif qu'il l'est actuellement, gagner un dixième de seconde grâce à des évolutions peut valoir plusieurs places sur la grille. Mais il est crucial de comprendre que ces projets n'ont pas pour objectif de rendre la voiture plus rapide aujourd'hui mais d'assurer qu'elle le soit demain. Toto Wolff ne cache pas qu'il s'agit de créer un endroit où les ingénieurs les plus doués en F1 ont envie de travailler.

Alors que les conséquences du plafonnement budgétaire se font ressentir (et que la construction d'installations n'entre pas dans ce champ réglementaire), les équipes ont pris conscience de la concurrence accrue pour attirer et conserver le meilleur personnel. Selon Toto Wolff, la conception du nouveau campus n'a pas été inspirée par la volonté de montrer quelque chose de clinquant aux sponsors, ni d'attirer l'attention pour décrocher un prix d'architecture. Il s'agit plutôt d'un projet pratique qui fera de Brackley un endroit où les meilleurs veulent travailler.

"Il ne faut jamais se laisser emporter par l'esthétique d'un campus", dit-il. "Quand ça devient la priorité, il faut se concentrer sur ce qu'il y a de mieux pour les gens. C'est aussi un combat pour garder les gens et en recruter, pour être un employeur attractif. C'est donc la preuve de notre investissement et du fait que ce que l'on fait est pour l'ensemble de notre personnel. On veut que ça devienne un campus technologique de premier ordre."

Le futur campus de Mercedes F1 à Brackley.

Pour Toto Wolff, il est également important de proposer quelque chose qui rivalise avec les atouts d'autres industries, car le plafonnement budgétaire a changé la nature de l'emploi en F1. Si, par le passé, la F1 attirait les meilleurs cerveaux parce que les salaires y étaient très élevés par rapport à d'autres secteurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Les salaires étant soumis au plafonnement budgétaire, les écuries doivent trouver un équilibre entre rémunérations attractives et nécessité de consacrer le maximum de leurs dépenses annuelles au développement de la monoplace. Il n'est plus possible de signer des chèques en blanc pour recruter les meilleurs talents, et les équipes doivent donc chercher d'autres moyens de les encourager à les rejoindre, ce qui peut parfois vouloir dire recruter dans d'autres secteurs.

"On doit attirer et retenir les meilleurs éléments", explique Toto Wolff. "On a vu, avec le plafonnement des coûts, que l'on est parfois limité dans nos possibilités pour payer les gens de la même manière que dans une autre industrie. Dans certains domaines, on n'est clairement plus compétitifs en raison du budget plafonné. C'est une question que l'on doit également aborder à l'avenir : à quel point il est important d'avoir les meilleurs ici ? La Formule 1 a toujours été un environnement stimulant, non seulement pour travailler en F1 en tant que telle, mais aussi pour pouvoir gagner plus que dans n'importe quel autre secteur de l'ingénierie au Royaume-Uni."

Alors que l'on apprend que Mercedes a accordé à son personnel une augmentation de salaire correspondant à l'inflation (qui est actuellement d'environ 10%), l'investissement de l'équipe pour son staff est évident. L'équipe ne peut pas rester les bras croisés sans essayer de rendre son usine la plus performante possible.

"L'apprentissage vient de la manière dont on travaille aujourd'hui", conclut Toto Wolff. "Comment créons-nous un lieu de travail attrayant, qui vous offre un environnement des plus inspirants et qui déclenche la créativité ? Comment créons-nous des espaces qui vous encouragent à travailler moins de chez vous et davantage sur place ? On peut dire qu'une salle de sport ne fait pas rouler la voiture plus vite. Mais si elle rend les gens plus heureux et leur permet d'apprécier leur travail, la voiture ira plus vite."

