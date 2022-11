Mercedes préfère une victoire à la deuxième place du championnat

Mercedes, octuple Champion du monde en titre chez les constructeurs au coup d'envoi de la saison, a finalement perdu sa ceinture au profit de Red Bull. La marque à l'étoile a si mal négocié le virage de la nouvelle réglementation technique qu'après 19 Grands Prix, elle court encore après la victoire. Une saison vierge serait une première depuis 2011, et Toto Wolff a bon espoir que ce scénario ne se répète pas.

Le directeur autrichien, dont l'équipe est aux prises avec Ferrari pour la deuxième place du classement général, a ainsi avoué qu'il n'accordait peu d'importance à la position finale de Mercedes – même s'il s'agit d'un objectif clair de la structure – tant qu'il parvenait à conclure la saison 2022 avec une victoire.

"Un succès serait la preuve que notre voiture est de retour dans la lutte pour les victoires", a-t-il précisé. "La deuxième place [du championnat] pourrait aussi dire que les autres ont fait des erreurs et que vous avez simplement marqué plus de points."

"[La deuxième place] serait une consolation sans aucun doute, parce que Ferrari avait la voiture la plus rapide en début de saison. Ce serait génial de finir devant eux mais, encore une fois, ce n'est pas notre priorité principale. La priorité principale est de comprendre la voiture et d'avoir une automobile rapide sur la piste."

Toto Wolff, directeur d'équipe, et James Vowles, responsable de la stratégie.

De retour en pole position lors du Grand Prix de Hongrie, Mercedes a été en position de l'emporter lors des deux dernières courses, aux États-Unis et au Mexique, mais a dû à chaque fois se contenter de la deuxième place en raison d'une mauvaise stratégie. Ces résultats déçoivent en interne, néanmoins Wolff garde en mémoire les progrès réalisés par son équipe tout au long de l'année.

"Nous sommes des compétiteurs et dès que nous voyons une opportunité, nous voulons simplement la saisir", a-t-il dit. "Par conséquent, il y a toujours un sentiment de frustration. Mais nous avons parcouru un si long chemin. Nous sommes en lutte pour la victoire et pour mettre les deux voitures sur le podium, et les Ferrari sont derrière nous. Nous devons rester humbles avec ce que nous avons accompli tout en visant haut."

Si Mercedes a compris pourquoi sa voiture, la W13, n'a pas été performante cette année et s'est depuis attelé à la conception d'une meilleure monoplace pour 2023, Wolff a estimé que cela ne garantissait pas un retour de son équipe aux avant-postes.

"[Je ne suis] jamais confiant", a-t-il ajouté. "Je vois toujours le verre à moitié vide. Il n'y a rien pour vraiment voir [la situation] de manière positive. Je viens d'entendre [que Red Bull a décroché] neuf victoires d'affilée, donc il n'y a aucune raison d'être bouleversé par le fait de finir deuxième et quatrième. Nous avons un long chemin à faire."

"Nous avons l'hiver. Je pense que nous réalisons un bon développement sur la voiture. Certaines des choses que nous trouvons pourraient être des progrès plus importants que de simplement ajouter de l'appui. Mais nous donnons tout et plus afin de nous remettre en position de nous battre pour le titre."

Avec Jonathan Noble