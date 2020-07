Mercedes : En l'état, le souci de fiabilité peut être récurrent

L'équipe est toujours à la recherche d'une solution aux difficultés qui ont touché Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sur le Red Bull Ring le week-end dernier. Il apparaît selon le team de Brackley que la question n'est pas directement liée aux aspects mécaniques de la boîte de vitesses. Au lieu de cela, la combinaison de la disposition des éléments internes de la W11 et des vibrations générées par les vibreurs en Autriche sur l'auto provoque un véritable enchaînement de problèmes pour l'équipe Championne du monde.

Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste de Mercedes, explique que les problèmes de boîte de vitesses en Autriche n'étaient pas un cas isolé lors de la course en elle-même et que l'équipe s'est battue avec ces difficultés tout au long du week-end autrichien.

"Nous étions au courant vendredi, quand vous avez vu que Valtteri avait un problème à la fin d'une des séances", a déclaré l'ingénieur. "Il s'agissait du premier signe révélant que nous avions un problème. Nous avons eu des problèmes récurrents au cours de la journée de samedi. Et au début de la course, nous nous y attendions car cela semble être une caractéristique du modèle [2020]. Donc pour le moment, si nous construisons la voiture et que nous la faisons rouler, ce problème doit apparaître à un moment donné. C'est une question de délai."

Shovlin a expliqué que la cause des problèmes est liée à une accumulation d'interférences électriques dans les systèmes de la voiture − qui finissent par avoir un impact sur la boîte de vitesses et en particulier ses capteurs. "Cela ne se manifeste pas comme une seule chose", explique-t-il. "Il s'agit essentiellement d'une accumulation d'interférences électriques, qui commence à interférer avec les différents systèmes. Avec Valtteri, nous avons vu cela vers la moitié de la course. Ça a empiré progressivement avec Lewis, chez qui c'est apparu plus tard. Mais il s'agit d'une interférence électrique qui affecte dès lors beaucoup de choses différentes."

Mercedes étudie encore les modifications pouvant être apportées à sa voiture pour le GP de Styrie de ce week-end, afin de réduire au maximum ce problème qui pose des craintes de fiabilité. Si les changements peuvent nécessiter des modifications de la boîte de vitesses, Mercedes rassure néanmoins sur le fait qu'il ne sera pas nécessaire de concevoir un dispositif totalement nouveau.