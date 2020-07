Mercedes espère atténuer son problème de boîte de vitesses

Si Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sont les premiers pilotes à être passés sous le drapeau à damier au Grand Prix d'Autriche (le sextuple Champion du monde ayant ensuite été rétrogradé au quatrième rang par une pénalité pour avoir accroché Alexander Albon), cette course n'a décidément pas été un long fleuve tranquille pour Mercedes.

Pendant la quasi-totalité de cette épreuve au Red Bull Ring, les Flèches d'Argent ont dû se tenir à l'écart des vibreurs, toujours très rudes sur la piste styrienne ; une fois n'est pas coutume, ce n'était cependant pas pour préserver les suspensions mais la boîte de vitesses.

"Les problèmes de fiabilité aperçus ici viennent des vibreurs", analyse Toto Wolff, directeur d'équipe. "C'est un super circuit, mais si on sort trop large des vibreurs – en respectant les règles – on endommage les suspensions. Le pilote doit évaluer en permanence à quel point il veut aller vite, à quel point il veut monter sur les vibreurs. Forcément, par nature, ils veulent aller aussi vite que possible. Si l'on fait ça, on risque d'endommager les suspensions ou d'avoir des vibrations sur la voiture, qui peuvent les casser."

Il poursuit, au sujet de cette course en particulier : "La situation a été très grave dès le départ. On l'a vue commencer avec des problèmes sur la voiture de Valtteri, mais c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire. Puis cela a commencé sur la voiture de Lewis. Nous ne savions pas vraiment de quoi il s'agissait. Nous savons que c'était lié à la vibration et à l'agitation de la voiture, sans que nous sachions comment. C'est pourquoi nous leur avons très vite conseillé de se tenir à l'écart des vibreurs. À un moment, il semblait que nous n'allions pas finir la course avec les deux voitures. Nous essayions d'avoir un vrai rythme de croisière pour atteindre la ligne d'arrivée."

Mercedes n'a désormais que quelques jours pour tenter de résoudre ce problème avant une nouvelle course au Red Bull Ring, celle-ci baptisée Grand Prix de Styrie. "Nous avons un excellent groupe autour de Simon Cole en ce qui concerne la fiabilité en piste ; son équipe et lui vont [travailler pour] résoudre ce problème d'ici la semaine prochaine. De ce que je sais, il y a des solutions qui peuvent au moins améliorer la situation. Il est clair que l'Autriche met ces pièces à rude épreuve davantage que tout autre circuit au calendrier. Si nous trouvons un moyen de protéger la voiture le week-end prochain, ça devrait aller pour nous. Je pense que nous avons des idées", conclut Wolff.