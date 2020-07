Mercedes a bien progressé avec sa boîte de vitesses

Lors du Grand Prix d'Autriche, Mercedes s'était retrouvé en proie à des problèmes de capteur sur ses boîtes de vitesses, notamment en raison de fortes vibrations. Durant une grande partie de la course, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton avaient reçu l'ordre de se tenir le plus possible à l'écart des vibreurs et l'écurie allemande redoutait l'abandon des deux monoplaces. Le Finlandais s'était finalement imposé devant son coéquipier, classé quatrième après avoir reçu une pénalité.

Évoquant un "problème complexe" après cette course, Mercedes a mis les bouchées doubles pour aborder plus sereinement le Grand Prix de Styrie, lui aussi disputé sur le tracé de Spielberg. Des mesures ont été prises entre les deux épreuves et elles semblent avoir porté leurs fruits, alors que l'équipe s'est offert un doublé.

"Nous n'avons pas eu d'inquiétudes", se félicite Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Je demandais régulièrement à Simon [Cole] si nos systèmes étaient OK, car le week-end dernier c'était un peu effrayant. La boîte de vitesses allait bien, et je suis vraiment satisfait de ce qu'a fait l'équipe, de ce que les gars ont fait pour régler ça. Concernant la suspension, nous avons constaté une contrainte mais pas de surcharge. C'était donc un solide pas en avant."

Vainqueur du Grand Prix, Hamilton a confirmé que la boîte de vitesses "n'était pas un problème" durant la course de dimanche. "Les gars ont fait un travail fantastique pendant la semaine afin de comprendre quel était le souci", a-t-il ajouté. "Ce n'était pas particulièrement majeur, mais ça aurait pu avoir de plus grandes conséquences, donc ils ont fait un excellent travail pour rectifier ça. Nous ne les avons pas vraiment entendus en parler depuis le début du week-end, donc nous avons pu piloter normalement."

Si le problème ne s'est pas à nouveau présenté, Toto Wolff demeure prudent et assure qu'il n'est pas encore totalement sûr que tout soit réglé. "Quand on rencontre un tel problème, on n'est jamais certain à 100% de l'avoir résolu, car nous ne sommes pas sûrs à 100% de la cause", précise-t-il. "Nous pensons que les vibreurs en faisaient partie, mais nous devons améliorer le design dans ce domaine car il semble être un peu vulnérable. Je ne doute pas que nous comprendrons très bientôt."