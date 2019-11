Mercedes : Le dernier arrêt proposé à Hamilton était "idiot"

James Allison a qualifié la décision de faire rentrer Lewis Hamilton en fin de course d'idiote, et a aussi admis que l'équipe avait eu tort de laisser la décision au pilote lui-même, d'autant que ce dernier a reçu une information incorrecte quant au nombre de places qu'il allait perdre en s'arrêtant. Hamilton était deuxième derrière Max Verstappen en fin de course lorsque l'accrochage entre les Ferrari a provoqué l'intervention de la voiture de sécurité.

Il a ralenti et approchait des stands lorsque son ingénieur, Peter Bonnington, lui a répété deux fois le même message : "Dis-nous si tu veux des pneus, tu perdras une place". Après une pause, Hamilton lui a d'abord dit "Tu prends la décision", avant d'ajouter : "Je vais rentrer, je vais rentrer", alors qu'il arrivait vers l'entrée des stands.

En réalité, Hamilton a perdu deux positions puisqu'il a été dépassé par Alex Albon et Pierre Gasly, et quand la course a été relancée, il n'avait que deux tours pour profiter de ses pneus frais. Après avoir dépassé Gasly, il a percuté Albon, a été repassé par le Français, et a franchi la ligne en troisième position. Il a toutefois reçu une pénalité de cinq secondes, ce qui l'a repoussé au septième rang.

"Alors que l'on n'avait pas fait une course très brillante jusque-là, on a ensuite fait quelque chose de complètement idiot, nous pensions échanger une position contre des pneus frais, avec assez de tours restants pour pouvoir reprendre cette position et aller chercher la tête de la course", explique Allison.

"Dans les faits, c'était incorrect car nous avons perdu deux places, nous n'avions pas pris en compte Gasly, et avec la quantité de débris en piste, il a fallu bien plus de tours avec la voiture de sécurité que ce à quoi nous nous attendions. Je pense que c'était simplement une erreur de débutant, la voiture n'était pas assez rapide et nous avons trop essayé de viser la victoire. Ce n'était pas possible, et nous avons fait une erreur."

Allison n'a pas rejeté la faute sur Hamilton pour avoir répondu à la proposition de chausser des pneus neufs : "En fait, c'était entièrement notre faute. Car nous avons vu ce que nous pensions être une opportunité. Il n'était pas certain pour nous que ce soit la bonne chose à faire. Mais il y avait une possibilité."

"Nous avons pensé qu'il fallait donner une chance à Lewis de donner son point de vue, ce que nous n'aurions pas dû faire puisque nous ne lui avons pas donné la bonne information. Nous avons dit [qu'il perdrait] une place et c'était finalement deux positions, et en plus, nous aurions dû prendre cette décision nous-mêmes. Il a réfléchi une ou deux secondes avant d'entrer au stand, car il aime la compétition. Mais c'était de notre faute. Il y a eu un moment de tristesse après qu'il soit sorti du stand derrière Gasly, et nous nous sommes ensuite demandé 'pourquoi faisons-nous cela ?'."