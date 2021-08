Mercedes veut rapidement "passer à autre chose"

Beaucoup de choses ont déjà été dites après le Grand Prix de Belgique 2021, qui a tourné à l'absurde aux yeux de nombreux observateurs en raison des conditions météorologiques. Dans le viseur, le fait d'avoir attribué la moitié des points aux dix premiers, conformément au règlement, et pas la décision unanimement saluée de ne pas courir. Les conditions étaient évidemment trop dangereuses.

Après cette attribution des points, il y a ceux qui ont fait une bonne opération et ceux qui en ont fait une mauvaise. Max Verstappen ayant récupéré la victoire, assortie de 12,5 points, il a ainsi repris cinq unités à Lewis Hamilton au championnat, le Britannique ayant été classé troisième. Un fait que le clan Mercedes préfère se contenter d'encaisser afin de passer rapidement à la suite des événements et ainsi se reconcentrer sur le prochain épisode à Zandvoort, en fin de semaine.

"La moitié des points a été attribuée, alors que l'on s'attendait probablement à ce que la météo ne s'améliore pas", constate Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Mais c'est comme ça. Et j'imagine qu'il faut encaisser le coup, clore le chapitre de ce Grand Prix et passer à autre chose. D'une certaine manière, nous devons vraiment applaudir les fans qui ont été là pendant trois jours sous la pluie, et qui ont attendu qu'il y ait une course. Mais au niveau de l'équipe, nous avons perdu des points et c'est pourquoi nous devons passer à autre chose."

On le sait maintenant, la F1 envisage de se pencher sur la réglementation pour changer la donne à l'avenir si un tel cas de figure se produit à nouveau. Car à Spa-Francorchamps, il n'y a pas eu de course à proprement parler mais seulement trois tours derrière la voiture de sécurité. Par ailleurs, l'éventualité de reporter la course au lendemain, comme cela se fait notamment aux États-Unis en NASCAR et en IndyCar, a rapidement été écartée pour de nombreuses raisons évidentes.

"Tout le monde a tout tenté pour que la course soit lancée, mais ça ne s'est pas fait à cause de la pluie", conclut Toto Wolff. "Pour en revenir à la question du lundi, je pense qu'il y avait beaucoup de fans qui auraient dû rentrer chez eux pour travailler le lendemain. Nous aurions donc essayé de faire une course pour les fans basés ici, et ça n'aurait donc pas fait une grosse différence."