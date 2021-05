Les quatre premiers Grands Prix de la saison 2021 de F1 ont semblé démontrer un avantage pour Red Bull Racing dans l'exercice des qualifications, qui n'a pas été concrétisé en dehors de Bahreïn pour diverses raisons, alors qu'en revanche Mercedes paraît disposer d'une supériorité sur les relais de course. Plus particulièrement, la gestion pneumatique semble pencher en faveur des Flèches d'Ébène.

Lors du GP d'Espagne le week-end dernier, cette donne a joué un rôle particulièrement crucial puisque Max Verstappen a eu plus de mal lors des fins de relais que Lewis Hamilton, et ce d'autant plus que le Britannique a fait une grande partie de la course dans les échappements de la RB16B, situation qui expose normalement à une plus grande surchauffe des gommes et une usure de la bande de roulement plus importante.

Lire aussi : Certains échanges radio avec la FIA désormais diffusés

Toutefois, pour Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, cet avantage ne sera pas garanti sur chaque piste et ce paradigme pourrait également tourner autour de la question de l'équilibre de la monoplace. "Nous ne sommes pas vraiment à un stade où nous pensons avoir une meilleure voiture de course ou être meilleurs pour prendre soin des pneus."

"Il est en fait assez difficile de dire ce qui s'est passé [au GP d'Espagne]. Nous avons réussi à rester derrière eux et, quand vous êtes la voiture de tête et que quelqu'un reste dans votre boîte de vitesses pendant tout un relais, ce n'est normalement pas une bonne nouvelle."

"Mais nous en sommes toujours au stade de l'année où nous collectons des données sur les différentes pistes. On dirait toutefois qu'il y a une légère tendance qui montre peut-être que nous avons une voiture légèrement plus neutre. La leur semble un peu plus dure avec les pneus arrière sur les relais alors que nous utilisons plutôt bien les deux trains [avant et arrière]. Mais nous verrons avec plus de données s'il s'agit vraiment d'une caractéristique de la voiture ou juste d'une question de réglages."

Du côté de Christian Horner, directeur de Red Bull, il n'y a aucun doute : Mercedes dispose d'un avantage sur les relais de course, mais l'écurie autrichienne s'est clairement rapprochée. "Je pense que, comme nous l'avons vu depuis Bahreïn, le rythme de course de Mercedes a été meilleur que le nôtre à chaque GP jusqu'ici. Je crois que leur dégradation est mieux gérée que la nôtre."

"Nous savions que les deux derniers circuits [Portimão et Barcelone] allaient jouer sur leurs forces. Ce fut le cas, mais nous étions bien plus proches que par le passé et je pense que, si nous pouvons trouver plus de rythme en course, c'est tout de même très, très serré entre les deux voitures."

partages