Mercedes s'attend à ce que Red Bull réplique en Hongrie

Après les deux courses disputées sur le Red Bull Ring, Mercedes est largement en tête du classement constructeurs et a démontré à Spielberg que le rythme de sa W11 était supérieur à celui de ses plus proches concurrentes, les RB16 de la structure autrichienne. Si le GP d'Autriche a été rendu plus imprévisible par trois interventions du Safety Car et des problèmes de fiabilité, la course de Styrie a été plus calme et a vu Mercedes signer un doublé facile.

Mais Mercedes ne tient rien pour acquis et s'attend à ce que Red Bull réplique en Hongrie, sur une piste sinueuse et parmi les plus lente de l'année, qui pourrait donc convenir aux monoplaces pilotées par Max Verstappen et Alexander Albon. "Je pense que là où nous avons perdu du temps sur Red Bull, ce sont dans les [virages] lents, surtout dans les virages 3 et 4, ça semble être notre point faible", a déclaré Toto wolff, le directeur exécutif de Mercedes.

"Partout ailleurs, dans les lignes droites et les virages rapides, nous sommes plus rapides. Il faut juste continuer le développement et pousser pour comprendre la voiture. Budapest est un terrain de jeu totalement différent. Beaucoup d'appui, beaucoup de ces virages lents et à moyenne vitesse. Nous verrons comment ça se passera là-bas."

Même si les prévisions météo montrent pour le moment des températures raisonnables pour ce week-end et des risques de pluie, Wolff redoute que les fortes chaleurs qui sont communes à Mogyoród puissent éventuellement jouer contre son écurie. "Je suis 100% convaincu que [Red Bull] va être très fort en Hongrie. C'est une piste où, historiquement, ils sont très performants. Nous y avons progressé également ces dernières années, mais c'est toujours un week-end difficile."

"Les fortes températures sont peut-être un petit peu notre talon d'Achille, et de ce que j'ai vu sur nos prévisions météo, ça pourrait monter jusqu'à 30°C dimanche. Nous devons bien nous préparer, mettre toute notre concentration sur Budapest et ensuite en tirer le meilleur."

L'an passé, Verstappen avait signé sa toute première pole position en carrière sur le Hungaroring et avait longtemps mené la course sous la pression de Lewis Hamilton avant qu'un pari stratégique n'offre au Britannique l'opportunité de dépasser le Néerlandais à quelques tours de la fin.

Le sextuple Champion du monde, qui compte sept succès en Hongrie depuis 2007, s'attend également à ce que Red Bull oppose une plus grande résistance qu'en Autriche. "C'est un circuit sur lequel les Red Bull sont vraiment bonnes habituellement, je pense qu'ils ont mené la course ici l'an passé, donc ça ne va pas être simple."

"Nous allons sur un circuit qui est plutôt fait de [virages à] moyenne et basse vitesses. Ça devrait bien leur convenir, donc la bataille va être plus serrée. Dans le virage 3 [à Spielberg], les Red Bull n'arrêtaient pas de nous faire du mal. Elles y étaient plus fortes que nous et dans le virage 4 [aussi] il me semble. Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons progresser."

"C'est une équipe fantastique, et ils font du vrai bon travail. Je ne sais pas où ils sont plus faibles que nous actuellement, si c'est en puissance moteur ou en appui, mais je les vois comme nos principaux rivaux tout au long de la saison."

