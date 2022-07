Mercedes a redouté un forfait pour le GP d'Autriche

Mercedes a craint le pire pendant le week-end du Grand Prix d'Autriche : ne pas pouvoir aligner l'une de ses deux monoplaces au départ de la course. Les deux accidents survenus en Q3 le vendredi soir ont en effet mis sous pression l'écurie allemande, qui n'avait alors plus beaucoup de marge de manœuvre au niveau des pièces de rechange.

Lewis Hamilton et George Russell sont tous les deux sortis de la piste lors des qualifications, nécessitant un gros travail de réparation avec notamment un changement de châssis pour le septuple Champion du monde. Avec deux ailerons arrière endommagés et un seul exemplaire de rechange dans la spécification idéale, le choix a été fait d'en faire bénéficier Hamilton pour qu'il puisse dépasser et remonter depuis sa plus lointaine position sur la grille du sprint. Avec un seul plancher de rechange, Mercedes a également dû en reconstruire un autre en catastrophe en se servant de pièces précédemment endommagées.

"Quand on accidente deux voitures, ça rend toujours le week-end difficile pour la suite", souligne Mike Elliott, directeur technique de Mercedes. "On a fait pas mal de dégâts sur les voitures, on a cassé les deux planchers, les deux ailerons arrière, et on a endommagé pas mal de suspensions. Sur la voiture de Lewis, on a aussi endommagé l'aileron avant et fait quelques dégâts cosmétiques sur le châssis. Des dégâts que l'on peut réparer, mais pas sur un week-end. Ça voulait dire reconstruire complètement la voiture de Lewis, et aussi essayer de faire un plancher à partir de deux autres. On avait une pièce de rechange que l'on a pu installer, et on a dû faire du mieux possible avec deux planchers endommagés pour en construire un autre."

Le format particulier du week-end, avec un sprint, a au moins permis à Mercedes d'utiliser la deuxième séance d'essais libres, d'importance limitée dans ce cas-là, pour vérifier que le remontage et les réparations étaient corrects. En revanche, la course sprint a donné quelques sueurs froides car tout nouveau crash aurait été difficile à surmonter.

"Après avoir reconstruit les voitures, on a aussi dû revoir les réglages, et il y a très peu de temps en EL2 pour le faire, ce a constitué un compromis supplémentaire", précise Mike Elliott. "Et puis finalement, après avoir endommagé aussi gravement deux voitures le vendredi, les pilotes étaient dans une situation où, s'il y avait des dégâts en course sprint, il y avait un risque de ne pas courir le dimanche. Tous ces facteurs doivent être pris en compte et tout ça compromet le week-end."

"Vous avez probablement vu que l'on a réussi à envoyer George en piste environ cinq minutes après le début des EL2, puis Lewis aux alentours de la mi-séance. Il y a énormément de travail pour préparer ces voitures et, dans le cas de Lewis, il avait tellement endommagé le châssis que nous avons dû reconstruire sa voiture de zéro le samedi matin. C'étaient des dégâts seulement cosmétiques, mais que nous ne pouvions pas réparer sur place."

"Cette voiture a dû être reconstruite en partant de rien, en installant le moteur, la boîte de vitesses, toutes les suspensions, tous les systèmes qui se boulonnent autour du châssis ; il a fallu tout mettre en place et les mécaniciens ont réussi à le faire en trois heures et demi le samedi matin. C'est une prouesse incroyable, et tout le mérite leur revient d'avoir réussi à nous faire repartir en EL2."

Lire aussi : Mercedes et Ferrari nient retarder l'arrivée de Volkswagen en F1