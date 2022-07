Mercedes réfute la théorie de Red Bull mais le temps presse pour 2023

La modification du Règlement Technique pour la saison 2023 agite le paddock et met en lumière les dissensions entre les écuries, alors que la FIA tient à intervenir pour faire disparaître les risques de marsouinage sur les monoplaces. Pour ce faire, il est notamment question de rehausser le plancher des F1 ainsi que la gorge du diffuseur l'année prochaine, solution qui agace certaines équipes.

Vendredi, dans le paddock du circuit Paul Ricard, Christian Horner a dénoncé ce qu'il estime être du lobbying de Mercedes pour gagner en performance : "Je pense qu'il y a énormément de lobbying visant à modifier la réglementation significativement pour l'an prochain, afin qu'une certaine équipe puisse faire rouler sa voiture plus bas et bénéficier de ce concept". Un point de vue contesté par l'écurie allemande.

"La réalité, c'est que l'on travaille pour résoudre nous-mêmes nos problèmes, et je pense que l'on a fait de bons progrès", répond Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste de Mercedes. "On peut comprendre le casse-tête des écuries qui ne veulent pas que le règlement change. Chez Mercedes, on ne sait pas si un changement de règlement nous conviendra."

"Si l'on repense au passage de 2020 à 2021, on ne savait pas que le changement de règlement [en réduisant l'appui] allait nuire à une voiture avec peu d'inclinaison comme la nôtre, et à peine affecter une voiture avec une forte inclinaison. Donc on n'est certainement pas en mesure de dire que des changements réglementaires seront favorables à Mercedes. Quand cette règle est arrivée [fin] 2020 au nom de la sécurité, Red Bull ne s'y est pas opposé, Ferrari ne s'y est pas opposé, au niveau de la gouvernance, mais surtout, Mercedes ne s'est pas opposé à ce changement. Ça s'est fait. Ça ne nous convenait pas, mais ça s'est fait."

Les écuries qui contestent les changements proposés pour 2023 estiment notamment que le motif de sécurité invoqué par la FIA peut être remis en cause. Sur ce point aussi, Andrew Shovlin se range plutôt du côté de l'instance internationale : "Il y a eu quelques accidents notables cette année, où une voiture talonnait sur la planche, le pilote perdait le contrôle, allait sur le vibreur, heurtait le sol, et ça se terminait dans les barrières à haute vitesse. L'argument de la sécurité porte donc autant là-dessus que sur le confort."

La clarification devient urgente

Le temps est compté pour les écuries afin de préparer 2023 sereinement.

Quoi qu'il en soit, les probables modifications du Règlement Technique et l'incertitude qui en découle viennent accentuer le défi de toutes les écuries alors que le travail sur la saison prochaine a déjà débuté dans les usines. Elles sont donc nombreuses à souhaiter qu'une décision définitive soit prise au plus vite.

"Il n'est pas encore trop tard, mais on ne peut pas se permettre d'attendre encore quatre ou six semaines", prévient Jan Monchaux, directeur technique d'Alfa Romeo. "Je préférerais que ces changements soient pour 2024 mais s'ils sont pour 2023, je pense que le dernier moment acceptable est juste avant la fermeture des usines [cet été]. Après la trêve, je suppose que la plupart des équipes seront à fond sur le développement des voitures 2023, et un tel changement intrinsèque bouleverserait beaucoup de projets de développement."

"Le problème, quand on est directeur technique, c'est que l'on doit consacrer des ressources qui n'étaient pas prévues pour ça, car on part d'une feuille blanche. Il faut donc déployer plus d'efforts pour ne passer à côté de rien. On a une vision de la façon d'aborder stratégiquement le développement lors des prochaines années et il est évident que l'on a besoin d'une certaine stabilité dans les règles. Si l'on change les contraintes tous les six mois, ça nous complique tout simplement la vie."