Mercedes rejette le manque de suspense sur ses concurrents

Ne comptez pas sur Mercedes pour s'excuser de tout gagner ! L'écurie allemande a écrasé le début de saison en remportant les trois premiers Grands Prix mais surtout en affichant une supériorité qui inquiète, au regard des difficultés parallèlement éprouvées par Ferrari et Red Bull Racing. Il n'empêche que l'écurie Championne du monde en titre ne prend rien pour acquis, ne cesse de repousser ses limites sans rien laisser au hasard, et estime qu'il est de son devoir de faire ainsi. Si la lutte n'est pas aussi serrée, Toto Wolff est le premier à le déplorer pour les fans, mais il rappelle que ce ne sont pas ses troupes qui en sont responsables.

"Si nous considérions que la saison 2020 est assurée, que c'est une promenade de santé, et qu'il s'agit simplement d'aller chercher le trophée à Paris en décembre, nous n'aurions pas gagné ces titres", rétorque le directeur de l'écurie de Brackley. "Personne chez nous ne pense que le championnat est plié. Sinon on peut vraiment se faire surprendre. D'un autre côté, la domination d'une seule équipe, que ce soit nous, que ce soit Red Bull dans les années 2010 ou que ce soit Ferrari au début des années 2000, c'est quelque chose qui est toujours un peu bizarre pour le championnat. Mais ce n'est pas à l'équipe qui a fait des progrès d'être perçue comme responsable de la prévisibilité du championnat."

"Nous adorons nous battre contre nos fantastiques concurrents, nous aimons lutter contre Ferrari et Red Bull, nous aimons voir les challengers comme Racing Point entrer dans le jeu, et par ailleurs, McLaren et Renault doivent trouver un moyen de revenir au premier plan. Je ne souhaite rien d'autre qu'une forte concurrence avec une issue incertaine à chaque fois que nous débutons les EL1 le vendredi, mais dans notre position, c'est très difficile de changer la hiérarchie à ce stade. Nous avons un objectif clé, qui est de terminer chaque week-end au meilleur de nos capacités en espérant marquer beaucoup de points, et de nous battre pour le titre. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire."

Même s'il agace parfois de par son éternelle prudence, Toto Wolff ne changera ni d'approche ni de discours. L'Autrichien sait mieux que quiconque que derrière la facilité supposée avec laquelle Mercedes domine la F1 depuis le début de l'ère hybride, il y a une remise en question permanente et un refus constant de la complaisance. Ainsi reste-t-il sur ses gardes, fidèle à lui-même et convaincu que la concurrence est en mesure de répliquer.

"On peut voir que Red Bull a eu du mal tout le week-end [en Hongrie], puis ils avaient une bonne voiture en course, une voiture qui semblait ne pas pouvoir prendre le départ et sur laquelle les mécaniciens ont vraiment fait un travail incroyable", souligne-t-il. "Les écarts, ce n'est rien. Si l'on regarde le championnat pilotes, il y a 30 points après trois Grands Prix entre Lewis [Hamilton] et Max [Verstappen]. Il suffit d'avoir un abandon et c'est effacé. Il faut juste continuer à avancer."