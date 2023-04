Mercedes F1 remanie son staff technique : Allison revient aux manettes

Après une saison 2022 loin des succès passés et un début d'année 2023 dans la lignée de l'exercice précédent, Mercedes continue d'agir pour se remettre en ordre de bataille. Et comme Motorsport.com peut vous le révéler, cela passe désormais par un inversion des rôles tenus jusqu'alors par James Allison et Mike Elliott.

Ainsi, contrairement à ce qu'avait récemment déclaré le patron de Mercedes Toto Wolff, Allison retrouve la direction technique de l'équipe à proprement parler, un peu plus d'un an et demi après avoir pris du recul sur le travail quotidien lorsqu'il avait été nommé au poste nouvellement créé et plus global de "directeur technique en chef" (ou chief technical officer en anglais, soit CTO). La conséquence directe de cela est qu'Elliott, qui avait été désigné "directeur technique" de l'équipe, s'empare du fauteuil délaissé par Allison.

Cette décision a été motivée par la croyance, visiblement partagée par le technicien lui-même, que les compétences d'Elliott n'étaient pas les meilleures pour le rôle dont il avait hérité suite à la prise de recul d'Allison. Il semble avoir fait ce constat sur fond de début de saison compliqué et convenu que l'inversion des rôles était la bonne chose à faire afin de tenter de redresser l'écurie.

S'exprimant en exclusivité pour Motorsport.com sur le sujet, Toto Wolff, a déclaré : "Cette décision a été prise en grande partie parce que Mike Elliott s'est approprié le processus. Nous avons donc inversé les rôles. Mike est devenu CTO, car il a un esprit scientifique brillant. Quant à James Allison, il a retrouvé son poste de directeur technique, sous la responsabilité de Mike."

Dans les faits, la position d'Allison en tant que CTO lui permettait de travailler trois jours par semaine. Pour Elliott, il s'agira bien d'un rôle à plein temps. Il est également à noter que l'engagement d'Allison dans le projet de Coupe de l'America n'est a priori pas remis en cause, même s'il reste à voir à quel niveau il se situera désormais.

Avec James, nous avons un gladiateur sur le terrain et les troupes vont se battre pour lui et avec lui. Toto Wolff

Selon Wolff, Elliott estime pouvoir être plus efficace au niveau de l'organisation plus générale de l'écurie que dans un rôle plus au contact du terrain et des besoins immédiats liés à la monoplace, qui sied dès lors plus à Allison. "L'évaluation de Mike, et cette introspection est vraiment admirable, est qu'avec James, nous avons un gladiateur sur le terrain et que les troupes vont se battre pour lui et avec lui."

"Mike est arrivé à la conclusion que sa façon d'aborder les choses, ses compétences, seraient mieux utilisées pour développer l'organisation à l'avenir : des capacités techniques aux capacités humaines et à la mise en place d'une structure capable de réussir durant de nombreuses années à venir."

"Il s'agit de créer une structure qui puisse durablement connaître le succès pour la prochaine génération. Nous assistons à d'énormes changements dans les développements techniques, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Et en même temps, il s'agit de voir comment une équipe de F1 moderne va être organisée et structurée, quel type d'innovation peut être apporté."

"Mike se voit très bien dans sa zone de prédilection et il est évident qu'il est un ingénieur super compétent, très crédible et respecté au sein de l'organisation. Il sera un coach et un sparring partner pour les personnes les plus haut placées", a ajouté l'Autrichien.

"Je suis en fait très heureux que Mike ait pris la décision de lui-même de se mettre dans ce rôle, et que James et lui soient parvenus à cette conclusion, car ils sont tous les deux dans ce qui fait leur génie."

D'autres changements du côté du design

En plus de l'échange de postes entre Allison et Elliott, Mercedes a également revu le profil des postes de ses principaux designers afin de mieux adapter l'équipe au contexte du plafonnement des coûts.

Wolff d'ajouter : "John Owen, en tant que designer en chef, avait un profil de poste très différent dans le cadre du plafond budgétaire car, en plus de la partie créative de la conception d'une voiture, il y a une tonne de travail supplémentaire qui vient avec. Le designer en chef est devenu un administrateur du plafonnement des coûts."

"Nous avons donc scindé les rôles. John reste le designer en chef, mais nous avons confié à [son adjoint] Giacomo Tortora le rôle de directeur de l'ingénierie. Cela signifie que John peut se concentrer sur les spécificités de la conception et que Giacomo s'occupe du bureau d'études et du développement de l'organisation."

Avec Jonathan Noble