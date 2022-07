Mercedes a réparé les F1 de Hamilton et Russell sans pénalité

Avec deux monoplaces accidentées lors de la Q3, vendredi au Red Bull Ring, les mécaniciens ont eu beaucoup de travail chez Mercedes. A priori, Lewis Hamilton et George Russell pourront l'un et l'autre s'élancer depuis leur position dans le top 10 cet après-midi en course sprint, les pièces remplacées respectant les conditions du parc fermé.

Samedi matin, lors de la conférence de presse des directeurs d'équipe, Toto Wolff a fait le point sur les réparations. Les deux W13 disposent notamment d'un nouveau plancher et leur boîte de vitesses a été soigneusement inspectée. Ce à quoi s'ajoute le remplacement de plusieurs autres éléments moins volumineux. "Hier dans le garage, en début de soirée, on aurait vraiment dit que quelqu'un avait fait tomber par terre une voiture en Lego", confie le directeur de Mercedes.

Soulignant le travail exceptionnel des mécaniciens, l'Autrichien a également réitéré ses propos de la veille, assurant n'avoir aucun grief envers ses pilotes pour les deux erreurs commises en qualifications.

"Les derniers virages que Lewis a attaqués étaient les plus rapides [au chronomètre]", explique-t-il. "Aurions-nous pu nous battre pour la pole position ? Je n'en suis pas certain, mais on aurait peut-être été à un dixième, un dixième et demi des leaders… sur un circuit où notre voiture n'était vraiment pas très bonne auparavant. Donc il y a du progrès."

Vendredi soir, Lewis Hamilton exprimait une immense déception tout en étant incapable d'expliquer précisément les raisons ayant provoqué sa perte contrôle dans le virage 7. La sortie de piste de George Russell, présentant des similitudes, a alimenté les interrogations, mais Mercedes privilégie le scénario d'une trop grande attaque dans les deux cas.

"La voiture reste compliquée à piloter, et maintenant que l'on peut se battre pour les premières places, je suis vraiment heureux de les voir attaquer", souligne Toto Wolff. "Au virage précédent, Lewis allait 10 km/h plus vite, il a pris le virage 6 et est entré avec 10 km/h de plus dans le [7], et il n'a pas pris le virage."

"C'est un petit peu pareil pour George. Il a vu qu'il était en avance sur son temps delta. C'était une qualité particulière lors des Grands Prix précédents, et il est allé trop loin. Alors qu'il y ait eu du vent ou d'autres conditions, je pense que le résumé c'est que la voiture est compliquée à piloter mais plus rapide désormais, et pour moi c'est absolument OK."

George Russell partira quatrième de la course sprint à 16h30, Lewis Hamilton neuvième.