Comment Mercedes a résolu ses problèmes de fiabilité moteur

Mercedes vient de lever le voile sur sa nouvelle monoplace pour la saison 2021 de Formule 1 ce mardi, logiquement baptisée W12 dans la lignée de ses devancières, mais si la nouvelle livrée et l'évolution aérodynamique attirent tous les regards, les développements les plus importants ont probablement eu lieu en dessous du capot moteur.

Hywel Thomas, qui a récemment pris la tête du département moteur Mercedes High Performance Powertrains à Brixworth (Royaume-Uni), avait justement mentionné des soucis au niveau du groupe propulseur ; il détaille désormais, à l'occasion de la présentation de la nouvelle voiture, comment ceux-ci ont été résolus, mais aussi les avancées réalisées en matière de performance.

"Nous avons découvert des problèmes liés au design l'an dernier, nous les avons donc étudiés et avons apporté des changements pour les résoudre", indique Thomas. "Et nous avons aussi des innovations complètement nouvelles, qui seront pour la première fois utilisées en course dans l'unité de puissance. C'était particulièrement difficile, car la saison dernière a fini tard, donc l'hiver a été plus court que d'habitude et nous a donné moins de temps pour nous préparer, ce qui a accru la pression sur notre entreprise."

"Nous avons poursuivi notre quête vers davantage d'efficience thermique pour le moteur à combustion interne. La plupart des développements se trouvent au cœur de l'unité de puissance, dans l'optique de tirer une puissance maximale du processus de combustion. Nous avons également, et cela va de pair, modifié le turbo pour minimiser l'impact sur le rejet de chaleur. Ce sont probablement les changements les plus marquants quant aux performances de l'unité de puissance."

"Nous avons également travaillé pour améliorer la fiabilité de l'unité de puissance. En 2020, nous avons utilisé une structure en aluminium qui n'était pas aussi fiable que prévu, nous avons donc fait un nouvel alliage pour le bloc moteur. Nous avons également apporté des ajustements au système de récupération d'énergie afin de le rendre plus résistant."

Du côté de la fiabilité, le MGU-K (système de récupération de l'énergie du freinage) a fait l'objet d'une attention toute particulière, en raison de pépins connus en fin d'année dernière. "Nous avons complètement revu son design en 2020, le MGU-K était très différent de ce que nous avions précédemment", détaille Thomas. "Il nous a aidés à faire un grand pas en avant en performance, mais ce design s'est régulièrement avéré difficile à produire et à assembler. Nous avons eu beaucoup de situations où le MGU-K a effectué un cycle entier et a fait exactement ce que nous voulions qu'il fasse, mais nous avons aussi eu des cas de défaillance en milieu de vie."

"Pour 2021, nous avons réétudié ce design et mieux compris d'où venaient ces défaillances. Nous l'avons modifié pour cette année afin de permettre un processus de production plus constant qui devrait aider à améliorer la fiabilité du MGU-K."

Malgré ces petites faiblesses, on remarque que les Flèches d'Argent n'ont connu que deux abandons mécaniques sur les 50 derniers Grands Prix, soit un taux de 2%. On peut donc s'attendre à une fiabilité encore meilleure désormais.