Les rétroviseurs dentelés de Mercedes qui font parler

Mercedes sait qu'il n'y a pas d'arme fatale pour gagner en F1 : il faut perfectionner chacun des aspects de la combinaison voiture/moteur et ne rien laisser au hasard pour profiter du moindre avantage. Si vous additionnez tous les petits gains entre eux, ils deviennent en fin de compte un sérieux pas en avant dans la performance.

Lire aussi : Red Bull préfère ignorer les rumeurs liant Verstappen à Mercedes

Mercedes a démontré vouloir explorer les plus petits détails, et il semble que l'équipe ait été encore plus loin, à en juger par l'aperçu de la W12 offert par la structure dans une vidéo du moulage de baquet de Valtteri Bottas. Un examen attentif montre que Mercedes pourrait avoir déjà adopté une modification intéressante de ses montants de rétroviseurs, dans le but d'améliorer la circulation de l'air autour de la voiture.

Les rétroviseurs vus dans la vidéo disposent d'un montant plus long que ce qui est habituellement utilisé, mais également d'un bord de fuite étagé ou dentelé (surligné en jaune ci-dessus). Cela suggère que l'équipe cherche à nouveau à utiliser cette surface pour améliorer la performance aérodynamique.

Le montant du rétroviseur est également incliné afin d'influencer davantage le flux d'air passant dans la zone du cockpit. Il convient également de rappeler qu'il n'y a ici aucun Halo sur la réplique de la voiture et que les rétroviseurs et leurs boîtiers sont devenus une extension de cette structure d'un point de vue aérodynamique, l'équipe utilisant toutes ces pièces comme un moyen d'améliorer les performances globales de la voiture.

Mercedes utilise depuis des années un pare-brise dentelé à l'avant du cockpit, mais ce n'est pas le seul endroit où ce concept a été utilisé sur les Flèches d'Argent. Voici cinq exemples de cas où Mercedes a utilisé des surfaces dentelées à la recherche de performances supplémentaires :

Pare-brise de la Mercedes W08

Mercedes dispose donc de ce pare-brise cranté depuis plusieurs années. Cette découpe est utilisée pour réduire les secousses au niveau du casque des pilotes.

Aileron avant de la Mercedes W06 au GP de Russie

L'équipe a ajouté une bande dentelée sur le bord de fuite de l'aileron avant de la W06 pour tenter d'améliorer les performances des premier et deuxième flaps.

Aileron arrière de la Mercedes W07

La W07 a fait l'objet d'une solution similaire, avec un rebord dentelé situé sur le bord de fuite du plan principal et destiné à améliorer les performances de l'aileron arrière et du DRS.

DRS de la Mercedes W10

Les W10 et W11 ont toutes deux été équipées d'un actionneur de DRS avec un bord de fuite dentelé semblable aux découpes utilisées sur certaines nacelles de moteurs à réaction d'avion. Plutôt que d'avoir un bord droit, les dentelures fournissent un effet aérodynamique différent qui améliore les performances de l'aileron arrière.

Aileron arrière de la Mercedes W10

Dans le cadre d'un important package d'évolutions introduit lors du GP d'Allemagne en 2019, Mercedes a ajouté une dentelure à la découpe de la partie arrière de l'aileron. Elle contribue à la formation du vortex se trouvant généralement à l'extrémité de l'aileron, réduisant ainsi la traînée et augmentant l'appui.