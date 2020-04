Mercedes révèle les origines du DAS

Mercedes a fait sensation dans le paddock quand son système DAS a été découvert sur sa monoplace lors de la deuxième journée des essais de pré-saison. Ce dispositif permet à Lewis Hamilton et à Valtteri Bottas d'ajuster le pincement des roues avant depuis leur cockpit, en tirant le volant en ligne droite. Les écuries rivales se sont d'emblée interrogées sur la légalité de cet élément, que ce soit d'un aspect technique, sportif ou sécuritaire. Le DAS a justement été interdit pour la saison prochaine avec l'accord de Mercedes, malgré le maintien des monoplaces actuelles en 2021.

Bottas a révélé lors des essais de pré-saison qu'il était au courant de cette étude depuis plus d'un an, mais ses origines remontent encore plus loin : John Owen, designer en cher, révèle que ce projet vient d'une autre idée. "Le système DAS est né des cendres d'un autre élément que nous avions testé et même utilisé en course il y a deux ans, qui fonctionnait plus ou moins mais que nous avons un peu mis de côté car il n'était peut-être pas au niveau de nos attentes", explique-t-il dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Mercedes.

"Il y a beaucoup d'autres choses de ce genre dans l'équipe, dans l'esprit des gens, des projets dont on se souvient. Pour le système DAS, il s'agissait de savoir ce que dirait le règlement si nous faisions quelque chose du genre. Et le règlement ne l'interdisait effectivement pas. Nous avons trouvé ça inhabituel et surprenant. Puis on s'y intéresse de plus en plus et l'on prend l'approche inverse : si je veux empêcher quelqu'un de l'avoir, que vais-je faire, quels seront mes arguments ? L'on crée un système où l'on a réfléchi aux arguments des autres, afin de ne pas se faire prendre au piège par ceux-ci."

John Owen sur le podium en 2016, aux côtés de Rosberg, Hamilton et Verstappen

Bien que la FIA ait donné à Mercedes un avis positif sur la légalité du DAS, Red Bull comptait porter réclamation au Grand Prix d'Australie. "Je pense que nous avons déjà vu avec le système DAS que beaucoup se sont immédiatement dit qu'il ne respectait probablement pas la réglementation. Mais plus il y avait de gens qui s'y intéressaient, plus il y en avait qui disaient 'en fait, ça respecte peut-être la réglementation, comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais vu ?'. Maintenant, les gens s'efforcent de trouver pourquoi ça ne respecte pas la réglementation, mais la Formule 1 est ainsi."

D'après Owen, les réactions provoquées par un DAS de nature très visible démontrent que les fans apprécient l'innovation des écuries. "Ce qu'a prouvé le système DAS, c'est que le désir d'innovation reste intact en Formule 1. Ici, le pilote déplace soudain le volant d'une manière différente de tous les autres, et quelque chose d'inattendu se produit. Je pense que c'est peut-être ce qui manque, cette innovation visuelle dont les gens peuvent parler et qui peut les enthousiasmer."

"Il y a beaucoup de très bonnes innovations sur la Mercedes 2020, mais il n'y en a aucune dont nous souhaitons vraiment parler, car elles représentent un grand avantage en matière de compétitivité. Mais l'une d'entre elles est évidemment très visuelle et fait l'objet de nombreuses discussions. Je pense que la F1 se porterait mieux si ces sujets de discussion étaient plus nombreux ; elle susciterait bien plus d'intérêt."